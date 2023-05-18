Samanyolu Haber /Politika / AKP kulisleri: İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler /18 Mayıs 2023 08:38

AKP kulisleri: İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından AKP'de kabineye girecek isimlerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Recep Tayyip Erdoğan.

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Ekonomi gazetesinin haberine göre kabine üyelerinin ağırlıklı olarak siyasetten gelen yani AKP içindeki isimlerden oluşması öngörülüyor.

İş dünyası, sivil toplum kuruluşları, teknokrat gibi siyaset dışındaki isimlerin kabinede çok fazla yer bulması beklenmiyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile EYT sürecinde öne çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de kabineye dönme ihtimali bulunan isimler arasında sayılıyor.

AKP kulislerindeki diğer bir senaryoya göre; Cumhurbaşkanı, milletvekillerinde istisnasız olarak uyguladığı üç dönem kuralı gibi kabinede de eski isimlerin hiçbirine yer vermeyecek. Yeni kabine tamamen yeni isimlerden oluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı çalışmalara destek verdiğini açıkladığı, Batman mitingine de gelen, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı yapmış olan Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminde yer alacağı beklentisi bir süre kulislerde dile getirildi.

Ancak, Şimşek siyasete geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Buna rağmen Şimşek seçeneği, hem siyasi hem de ekonomi çevrelerinde hala konuşulmaya devam ediyor.

Ekonomi kurmayları arasında üç dönem kuralı nedeniyle meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Vedat Demiröz bulunuyor. Seçim beyannamesini hazırlayan ekip içerisinde bulunan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ismi de bakanlık için geçiyor.

Öte yandan, cumhurbaşkanı yardımcılığı için Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un adı da ön planda.

Yine üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan grup başkanvekilleri Bülent Turan, Yılmaz Tunç, Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Fatih Şahin kabinede yer alabilecek isimler arasında sayılıyor.
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