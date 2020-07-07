Samanyolu Haber /Gündem / AKP Kulisleri kaynıyor Kabine değişikliği her an yapılabilir /07 Temmuz 2020 08:39

AKP Kulisleri kaynıyor Kabine değişikliği her an yapılabilir

AKP'den sızan haberlere göre Erdoğan kabine değişikliğini 10-15 Temmuz arasında yapmayı düşünüyor . İddiaya göre Bakanları yine Meclis dışından seçecek Erdoğan’ın yeni bakanları 15 Temmuz özel oturumuna katılmasını istiyor

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 10 Temmuz'da iki yılı doldurduğuna dikkat çekerek, "10-15 Temmuz arasında kabine değişebilir, bakanlar yine Meclis dışından seçilecek" görüşünü savundu. 


Selvi, "Bakanlar, milletvekillerinin tabi olduğu özlük haklarına sahip oldukları için 10 Temmuz’da iki yıllarını doldurup emeklilik haklarına sahip olmaları isteniyor. Sonbahara kalır değerlendirmesi de yapılıyor. Eylül-ekim ayı işaret ediliyor. Kabine değişikliğini gerçekleştirecek tek kişi var, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak Erdoğan’ın ne düşündüğü bilinmiyor. Şimdiye kadar yakın çevresiyle böyle bir paylaşımda bulunmadı. Fakat kulislerde kabine değişikliğine dönük beklentiler arttı. Parlamenter sistem olmadığı ve AK Parti’nin milletvekili sayısı sınırlı olduğu için bakanlar yine Meclis dışından seçilecek." düşüncesini dile getirdi. 

Bazı bakanlıklarda değişiklik yapılırsa 'bakan yardımcıları'nın da isminin konuşulmaya başlandığını belirten Selvi, "Bazı bakanlıkların ayrılıp yeni bakanlıkların kurulması gündemde. Önceden Aile ve Çalışma Bakanlığı, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığı için konuşuluyordu. Ama kimse Erdoğan’ın bu bakanlıkların ayrılıp yeni bakanlık kurulması yönünde bir çalışması olup olmadığını bilmiyor. Sadece kulislerde bu bakanlıklara yenileri eklendi.İyi yıllık çalışma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, performansını yeterli bulmadığı isimleri değiştirirken, bazı bakanların da kabine içinde yerlerinin değişebileceği de konuşuluyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının artacağı söyleniyor. Bu soruların cevabını almak için şunun şurasında 1 hafta kaldı." ifadesini kullandı. 

Selvi, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde  Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis bahçesindeki 15 Temmuz anıtının önünde düzenlenen törene katılacağını ancak özel oturumda olmayacağını yazdı. Selvi, "Sonradan değişir mi bilmem. Erdoğan’ın özel oturuma katılmamasında pandemi nedeniyle alınan önlemlerin etkili olduğu belli" yorumunu yaptı. 
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