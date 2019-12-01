AKP kulisleri MHP'ye akın akın giden oyları konuşuyor

AKP’de, yeni partilerin kuruluşları yakınlaştıkça Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na partiden geçiş olup olmayacağı, iki yeni partinin nereden oy alabileceğine ilişkin olasılıklar da daha sık değerlendiriliyor.







Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın aktardığına göre AKP kulislerinde, Babacan’ın daha çok Millet İttifakı’ndan oy alacağı, Davutoğlu’nun ise AKP’nin radikallerini çekebileceği kaydediliyor. AKP’nin oyunun ise giderek MHP’ye daha çok kaydığı, bugün seçim olsa aradaki milletvekili farkının azalacağı konuşuluyor. AKP kulislerinde, aralık ayında kurulması beklenen siyasi partilerin siyasete etkileriyle ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:





MHP DAHA ETKİN





- AKP’den sınırlı geçiş: Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ekipleri, partilerine AKP’den çok sayıda geçiş olacağı, istifaların yaşanacağı yönünde açıklamalar yapsa da parti tabanından geçiş sınırlı olur. Tayyip Erdoğan muhalifi olanlar zaten partiden ayrıldı. Bunlar daha çok İYİ Parti’ye gitti. Ama anketlere bakıldığında İYİ Parti’de bir erime gözleniyor. MHP’nin oyları ise artıyor. İYİ Parti seçmeni MHP’ye gitmez, ama nereye gittiği de belirsiz. Babacan, daha çok Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden oy alır, daha çok da İYİ Parti’den seçmen kayması olur. Davutoğlu ise AKP’nin radikallerini, kendini “İslamcı” olarak tanımlayan kesimlerini kendine çekebilir.





ERDOĞAN İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİ'Nİ CUMHUR İTTİFAKI'NA DAHİL ETMEYE ÇALIŞABİLİR





- MHP’ye geçiş var: 23 Haziran seçimlerinde AKP’nin kaybettiği seçmenin ağırlıklı olarak MHP’ye gittiği gözlemlenmişti. Anketlere göre MHP’nin oyu artıyor. AKP seçmenin, MHP’ye kaymaya devam ettiği, hatta bu kaymada artış olduğu söyleniyor. AKP yönetimine, teşkilatlarına, belediye başkanlarına kızanlar MHP’ye gidiyor. Bahçeli, AKP seçmenini mıknatıs gibi çekerek Cumhur İttifakı’nda kalmasını sağlıyor, karşı ittifaka geçmesini engelliyor. Şu an bir seçim olsa Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı yine 300-350 arasında olur. Ancak çıkaracağı 300 milletvekilinin iki parti arasındaki dağılımı 200’e 100 mü olur, yoksa 150-150 mi olur, kestirmek oldukça zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdilik bu durumdan rahatsız değil. Çünkü AKP’den gitse de seçmen MHP’ye kaydığı için Cumhur İttifakı’nda kalıyor, karşı ittifaka gitmiyor. Erdoğan, bu nedenle Cumhur İttifakı’na sahip çıkıyor. İlerleyen süreçte İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin de Cumhur İttifakı’na dahil olması için bazı çalışmalar yapılabilir.





BAHÇELİ İSTEMEDİĞİ SÜRECE ERKEN SEÇİM OLMAZ





- Bahçeli istemezse olmaz: Böyle bir ortamda seçim istemek intihar olur. Devlet Bahçeli istemediği sürece erken seçim olmaz. Bahçeli’nin seçim isteyeceği bir durum yok. Çünkü az milletvekiliyle büyük işler yapıyor. MHP’li milletvekilleri, AKP’li milletvekillerinden daha etkili bir durumda.