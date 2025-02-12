AKP kulislerinde konuşulan 3 İsim: Geri mi dönecekler?

AKP'de kongre yaklaşırken kulislerde sürpriz isimler dile getirilmeye başlandı. Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, daha önce Kabine'de görev almış üç ismin geri dönmek istediğini yazdı.



SOYLU, ÖZHASEKİ, ALBAYRAK...



"Soylu’nun işlevsiz komisyon başkanlığı görevinden sıkıldığı, partide veya MKYK’da görev almak istediği öne sürülüyor." diye yazan Babacan, "Soylu’nun bir süre önce ‘siyaseti bırakacağım’ sözlerinin ‘beni değerlendirin’ mesajı olarak okuyanlar var. Erdoğan’ın kendisine MKYK’da bir görev vererek, ‘kontrol edebileceği’ bir mesafede tutmayı tercih edeceği iddialar arasında." ifadelerini kullandı.



Bir diğer ismin Mehmet Özhaseki olduğunu kaydeden Babacan, "Çevre ve Şehircilik bakanıyken, birtakım çatışmalar ve başarısızlık iddiasıyla görevden alınan Özhaseki’nin parti yönetimine girmek için kulis yaptığı başka bir iddia." dedi.



Son olarak Berat Albayrak'ın yeniden parti yönetimine girmek istediğini söyleyen Babacan, "Bir küs-bir barışık damat Berat Albayrak’ın ekibi de kendisinin bazen parti yönetimi, bazen de yeni kabinede görev alması için iktidara yakın mecralarda haber yaptırıp, ismini güncel tutmaya çalışıyor." diye yazdı.



KİMLER KALIR, KİMLER GİDER?



Kulislerde konuşulanlara göre koltuğunu koruyacak isimler arasında Efkan Ala ve Ömer Çelik bulunuyor. Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya İşleri Başkanı Hamza Dağ, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Çevre ve Şehircilik Başkanı Çiğdem Karaaslan’ın ise değişebileceği belirtiliyor.