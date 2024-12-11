İddia: AKP'liler asgari ücret için Erdoğan ile Şimşek'i ikna etmeye çalışıyorlar

Yeni yıla sayılı günler kala açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamını sürdürmeye çalışan milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin gözü yeni yıl maaş zamlarına çevrildi.



Pek çok kesimden konuya ilişkin istek, talep ve tahmin gelirken AKP kulislerinde konuşulan rakamlar da ortaya çıktı.



Hayatın içinden, günün getirdiği, tartışmaların, polemiklerin, sıcak manşetlerin masada olduğu "Para Politika" programının sunucusu Özlem Gürses, AKP'li kaynaklarından edindiği bilgileri aktardı.



Buna göre AKP'li isimlerin asgari ücret konusunda 24 bin lira üzerinde rakam açıklanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi.



Gürses şunları söyledi:



''AK Parti kulislerinin konuştuğunu söyleyeyim. AK Partili kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre Cumhurbaşkanı’nı ama en çok da Hazine Maliye Bakanı’nı 24 seviyesinde bir asgari ücret açıklanması konusunda ikna etmeye çalışıyorlarmış.



Bunun tabii önemli bir bölümünü yükünü işverene ihale edip yani 24 seviyesinde seçmen kendi seçmen tabanlarını da mutlu edebilecek bir asgari ücret açıklanması için Ankara’da yoğun kulis yapılıyor. AK Partililer tarafından, AK Partili ekonomi yönetimi."



3 FARKLI SENARYO ORTAYA ÇIKTI



Bu noktada üç farklı senaryo ortaya çıkıyor. Aralık ayında enflasyon yüzde 2 çıkarsa, yıl sonu enflasyonu yüzde 45,70; yüzde 2,5 olursa yüzde 46,40 ve yüzde 3 olursa yüzde 47,20 seviyelerine ulaşacak.



Sabah’ın haberine göre; uzmanlar, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması alınırsa asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin şu üç senaryoyu dile getirdi: Yüzde 33.35, 33.7 veya 34.1.



Hükümetin çıkan oranı yüzde 35’e sabitleyeceği düşünülürse... Asgari ücret 2025’te yüzde 35’lik zamla 22 bin 952 TL'ye ulaşabilir.



Yapılacak muhtemel zamlara göre 2025 asgari ücreti nasıl şekillenecek? İşte yüzde 32,5'ten yüzde 50'ye zam senaryolarına göre asgari ücretin ulaşacağı seviye...



Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 36: 23 bin 122 lira

Yüzde 37: 23 bin 292 lira

Yüzde 38: 23 bin 462 lira

Yüzde 39: 23 bin 632 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 41: 23 bin 973 lira

Yüzde 42: 24 bin 143 lira

Yüzde 43: 23 bin 313 lira

Yüzde 44: 24 bin 483 lira

Yüzde 45: 24 bin 653 lira.

Yüzde 46: 24 bin 823 lira

Yüzde 47: 24 bin 993 lira

Yüzde 48: 25 bin 163 lira

Yüzde 49: 25 bin 333 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira