AKP kulislerini karıştıran iddia : Erdoğan AKP Genel Başkanlığını bırakıyor mu?









AKP'deki kapsamlı kabine değişikliği beklentisine karşın Erdoğan'ın, Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan'ı atamasının ardından yakın zamanda bir kabine revizyonu olasılığının zayıfladığı yorumu yapılıyor.





BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre, istifa krizinin ardından, Erdoğan'ın başkanlık sisteminde revizyona gidebileceği, bu kapsamda, cumhurbaşkanlığı ve parti görevini birlikte yürütmekte zorlandığı için AKP Genel Başkanlığı'nı bırakabileceği iddiaları konuşuluyor.





Ancak parti yönetimine göre bu senaryonun şu aşamada yaşama geçme ihtimali bulunmuyor.





Partideki en önemli birleştirici gücün Erdoğan olduğu, hükümet sistemi değişikliğinin en önemli nedenlerinden birisinin "çok başlılığı engellemek" olduğuna işaret edilerek, böyle bir sistem değişikliği beklemenin doğru olmayacağı vurgulanıyor.





AKP'de, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok büyükşehrin kaybedildiği 2019'daki yerel seçimlerin ardından, kabine ve parti yönetiminde değişiklik beklentisi zaman zaman dile getiriliyordu.





Olası bir kabine değişikliğinde başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere bazı bakanlıkların bölünebileceği, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının artırılabileceği de kulislerde konuşuldu.





Ancak Erdoğan, şimdiye kadar görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan dışında kabinede değişikliğe gitmedi.





Berat Albayrak'ın istifası ise bir kez daha kabinede kapsamlı değişiklik beklentisini artırdı.





Bazı parti yöneticileri, Erdoğan'ın kabine değişikliği beklentilerini hep boşa çıkardığını anımsatarak, ekonomi yönetimine yeni yapılan atamalarla piyasaların rayına oturmasının bekleneceğine işaret ediyorlar ve şimdilik kapsamlı bir kabine değişikliğine fazla şans tanımıyor.





Kabine değişikliği için partinin 2021 baharında yapılması planlanan olağan büyük kongre süreci işaret ediliyor.





Erdoğan'ın, partiyi 2023 seçimlerine götürecek olan yönetimin belirleneceği kongrede parti yönetiminde yapacağı değişime paralel olarak kabinesini de yenileyebileceği ifade ediliyor.





İstifa krizi, Albayrak'ın siyasi kariyeri için de önemli bir kırılma noktası olarak görülüyor. İstifa öncesinde, "Erdoğan sonrasına" yönelik liderlik hazırlığı içinde olduğu kulislerde konuşulan Albayrak'ın bu kararının aslında "siyasete erken veda" olduğu yorumu yapılıyor.





Albayrak'ın gerek ekonomi yönetiminde izlediği tutum, gerekse istifa mektubundaki üslup ile partiye ve hükümete "zarar vererek" ayrıldığı savunularak, aile içinde yeni bir uzlaşma olmaması halinde Erdoğan'ın Albayrak'ı kabineye alması ya da parlamentoya taşıması beklenmiyor.





Parti içinde Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ı karşısına aldığı belirtilen Albayrak'ın parti içinde etkisizleştirmek istediği kesimlere karşı da güç yarışını kaybettiğine işaret ediliyor.





Albayrak için artık geriye dönüş olmayacağı savunularak, "Bizim için vazgeçilmez olan tek kişi var; o da Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Onun dışında kimse vazgeçilmez değildir ve bu son yaşanan da bunun göstergesidir" değerlendirmesi yapılıyor.





Muhalefet partilerinde istifa krizi 2,5 yıldır uygulanan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başarısızlığı ve ekonomideki kötü gidişin yansıması olarak görülüyor ve bunun siyasi krize dönüşeceği düşünülüyor.





Türkiye'nin "yönetilemediğini" düşünen muhalefet sözcüleri, her ne kadar yeni atamalarla ötelenmeye çalışılsa da, iktidarın bu krizi aşamayacağı ve halkın talepleri doğrultusunda erken seçimin kaçınılmaz olarak gündeme geleceği görüşünde.





Muhalefetin sık sık erken seçim konusunda "belirleyici" olduğunu vurguladığı MHP'de ise bir yandan salgın, diğer yandan Türkiye'nin bölgesinde bulunduğu kritik konuma dikkat çekilerek, şu anda erken seçime gitmeyi gerektirecek bir durum olmadığı ifade ediliyor.





MHP'de muhalefetin erken seçim tartışmalarıyla "belirsizlik ortamı" yaratarak iktidarı yıpratma hesabı yaptığını savunularak, aslında istenenin "erken seçim değil, erken seçim tartışması" olduğu ifade ediliyor. AKP'de de şu anda bir erken seçim olasılığı seslendirilmiyor.