AKP kulislerini sarsan iddia: Değişecek isimler belli oldu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, bazı bakanlıklarda bakan yardımcılarında önemli değişikliklere gidildi. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü yazısında bu değişikliklerin AKP içindeki dinamikleri ve stratejileri nasıl etkilediğine dair çarpıcı iddialarda bulundu.







SORUN ÇÖZENLER VE İŞE YARAMAYANLAR OLARAK İKİYE AYRILDI

Babacan, bakan yardımcılıklarında yeni değişiklikler bekleyenlerin sayısının epey fazla olduğunu belirterek, AKP içinde bakan yardımcılarının ‘sorun çözenler’ ve ‘işe yaramayanlar’ olarak iki gruba ayrıldığını öne sürdü. Bu sınıflandırmanın, bazı bakan yardımcılarının görevde kalmalarının ve diğerlerinin görevden alınmalarının arkasındaki temel neden olduğunu ifade etti.





Milli Eğitim Bakanlığı’nda yaşanan son değişikliklere değinen Babacan, görevden alınan Kemal Şamiloğlu’nun Bakan Yusuf Tekin ile yaşadığı çatışmalar nedeniyle görevden alındığını öne sürdü. Şamiloğlu’nun bakanlıkta ‘doğru düzgün’ iş yapan tek yardımcı olarak değerlendirildiği iddialarını aktaran Babacan, yerine gelen Bilal Macit’in ise eski bir milletvekili olduğunu ve siyasette iz bırakmayan bir isim olarak tanındığını belirtti. Macit’in aynı bakanlıkta genel müdür olarak atanmasının, AKP’li siyasetçiler arasında danışman, bakan yardımcısı ve diplomat olarak değerlendirilen eski vekillere atama yapma uygulamasına olan eleştirilerin bir yansıması olarak algılandığını söyledi.





SİYASİ YARDIMCILAR ETKİSİZ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Babacan, Milli Savunma Bakanlığı’ndaki değişikliklerle ilgili olarak da dikkat çeken bir analiz sundu. Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci’nin görevden alınmasının ardından, bakanlık içindeki siyasi yardımcıların etkisiz olarak nitelendirildiğini belirtti. Bu bağlamda, MSB’deki yardımcıların rolünün ve etkisinin sınırlı olduğu yönündeki kulis bilgilerini paylaştı.





YENİ BAKAN OPERASYONUNUN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Sağlık Bakanlığı’ndaki değişiklikler de Babacan’ın yazısında geniş yer buldu. Sağlık Bakanlığı’ndaki son görev değişikliklerinin, yeni bakan operasyonunun bir parçası olarak değerlendirildiği ifade edildi. Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın görevden alınmasının bu operasyonun bir parçası olduğu belirtilirken, yıllardır bakanlıkta görev yapan bakan yardımcısı Şuayip Birinci’nin görevden alınması için uğraşanların başarısız olduğu ve yeni bakanla birlikte yerini sağlamlaştırdığı aktarıldı.





Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkında ise çeşitli görüşler olduğu ifade edildi. AKP içinde bazı kişilerin Memişoğlu’nu kibirli bulduğunu, bazılarının ise pratik ve iş bitirici olarak değerlendirdiğini belirten Babacan, sağlık sisteminin yeni bakanın yeteneklerini henüz tam olarak değerlendiremediğini söyledi.

