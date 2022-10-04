Samanyolu Haber /Politika / AKP kurucu üyesi CHP'ye katıldı /04 Ekim 2022 20:20

AKP kurucu üyesi CHP'ye katıldı

CHP cephesinden yapılan açıklamada AKP kurucu üyesi ve 22'nci Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı açıklandı.

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Seçim tarihi yaklaştıkça siyaset kulisleri de hareketlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamdaki çalışmalar konusunda CHP cephesinden gelen açıklamada ise AKP kurucu üyesi ve 22'nci Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı açıklandı.

Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan 22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozetini taktı.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.

Son olarak AKP kurucu üyesi ve 22'nci Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı bildirildi.
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