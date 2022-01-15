AKP kurucusundan ağır suçlama: Devleti ele geçirip gariban vatandaşa tuzak kurdular

AKP’nin kurucu vekillerinden Kemal Albayrak, Erdoğan rejimini topa tuttu. AKP’nin cumhuriyet tarihinin ülkeye en çok kötülük eden iktidarı olduğunu belirten Albayrak, AKP’nin her alanda paralel yapı oluşturduğunun altını çizdi.





DEVLETİ İNTİKAM ARACI HALİNE GETİRDİLER

KRT’de katıldığı programda gündemi değerlendiren Albayrak, AKP’nin belediyeler konusunda destek olmadığı için HDP eski Eş Genel Başkanı Selaahttin Demirtaş’a kızgınlığı bulunduğunu belirterek, “Güneydoğu’da da AK Parti bunlardan daha önce aldığı reyleri alamayacak bir pozisyona doğru gidiyor. Çünkü bir intikam aracı üretiyorlar, her tarafta bunu görüyoruz. Devlet özgürlüklerin garantisi olmasına rağmen bunlar siyasetle devleti ele geçirerek devletin tüm imkanlarını kullanarak maalesef tuzak kurma, intikam aracı haline getirdiler” dedi.





ÜLKEYE BUNLAR KADAR KÖTÜLÜK YAPAN BİR İKTİDAR OLMADI

AKP’nin yargıyı ellerinde bir sopa gibi göstererek istediklerini tehdit ettiğini ifade eden Albayrak, “Gariban vatandaşa da tuzak kuruldu tuzak. Paralel bir yapı oluşturuldu her alanda. Yargı bağımlı hale geldi. Gerçekten utanç verici bir durum. Türkiye’nin bu durumlara düşmemesi lazımdı. Düşürdüler. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Böyle bir hukuk olmaz. Gerçekten cumhuriyet tarihinde ilk defa her alanda ülkeye bunlar kadar kötülük yapan bir iktidara rastlamak mümkün değil” dedi.