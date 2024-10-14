Samanyolu Haber /Gündem / AKP kurucusundan Kurtulmuş'a sert sözler: 'Arkadaşlarını satarak AK Parti'ye yamanmış' /14 Ekim 2024 09:56

AKP kurucusundan Kurtulmuş'a sert sözler: 'Arkadaşlarını satarak AK Parti'ye yamanmış'

AKP kurucusu Hüseyin Çelik, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ağır sözlerle eleştirdi. Kurtulmuş'un geçmişini hatırlatan Çelik, "Arkadaşlarını satarak Ak Parti’ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3. madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra çark!" dedi.

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AKP kurucusu, eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik, Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili sözleri tartışma yaratan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ağır sözlerle yüklendi. 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili "Devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü’ tabiri doğrudur ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir çünkü devletin, ülkesi olmaz. Devletin, milleti olmaz. Bu metin, ‘Milletin, devleti ve ülkesi ile bölünmez bütünlüğü’ şeklinde değiştirilmelidir" sözleri büyük tepki çekmişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kurtulmuş, tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak "İlk dört madde ile ilgili tartışma söz konusu değil. 3. Madde ile ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, yanlışlıktır ve bir algı operasyonudur" demişti. 

Konuyla ilgili tartışmalara son olarak AKP kurucusu ve eski bakanlardan Hüseyin Çelik de katıldı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurtulmuş'un geri adım olarak nitelenen sözlerine tepki göstererek, sert ifadeler kullandı. Hüseyin Çelik, şunları kaydetti:

"TBMM, hiçbir dönem bu kadar etkisiz ve yetkisiz olmamıştı. Has Parti başkanı iken Ak Parti’ye ve Sayın Erdoğan’a demediğini bırakmayan Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak Ak Parti’ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3. madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra çark!"


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