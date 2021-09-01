AKP, kurulduğundan bu yana anketlerde en düşük oy seviyesini gördü

AKP'nin kurulduğu yıl olan 2001'den bu yana en düşük oy oranına sahip olduğunu belirten İbrahim Uslu, AKP'nin oy oranını Ağustos ayı anketinde yüzde 33 olarak açıkladı.





Uslu, AKP'nin bu kadar düşük oy almasının sebebi olarak Afganistan'dan gelen göçmenler ve orman yangınlarındaki yönetim zaafiyetinin neden olduğunu kaydetti.





Öte yandan Uslu, Saray İttifakı'nın ortağı olan MHP'nin ise yüzde 10'luk baraj sınırında olduğunu söyledi. MHP'nin oy oranının 9 ile 10 arasında olduğunu söyleyen Uslu, Ağustos ayı anket sonucuna göre Cumhur İttifak'ın oy oranını yüzde 44 ile 45 arasında olduğunu ifade etti.





CHP ve İYİ Parti'nin oyunu açıklamadı

CHP ve İYİ Parti'nin oy oranını açıklamayan İbrahim Uslu, Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerine bakıldığında oy oranını yüzde 55'lere yaklaştığını açıkladı.





Erdoğan anket sonuçlarını görüyor

AKP'nin oy oranında yaşanan düşüşte göçmenler ve orman yangınların etkili olduğunu ifade eden Uslu, Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu gördüğünü ve Afganistan ve göçmenlerle ilgili söylemlerin bu yüzden değiştiğini söyledi.