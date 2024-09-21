Samanyolu Haber /Gündem / AKP küskün seçmen için harekete geçti! Değişim kararı rüzgarı tersine çevirecek mi? /21 Eylül 2024 17:31

AKP küskün seçmen için harekete geçti! Değişim kararı rüzgarı tersine çevirecek mi?

AKP, kongre öncesi küskün seçmenin geri dönmesi için vites artırdı. "Türkiye buluşmaları" gerçekleştiren partinin kaynakları, değişim rüzgarını da işaret ederek, tam kadro sahada olmanın seçmeni çok mutlu ettiğini söyledi.

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Bu yıl 31 Mart Yerel Seçimleri'nde büyük bir yenilgiye uğrayan AKP’de kongre süreci başladı. Kongre öncesi teşkilatlarda hareketlilik sürerken, pek çok ilçe başkanının görevden alınmasıyla başlayan değişimin artarak devam edeceği ve il başkanlarının da bu değişim sürecinin bir parçası olacağı konuşuluyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; kongre kararının teşkilatlarda da olumlu karşılandığı söyleniyor. AKP; bakanlar, milletvekilleri, MKYK üyeleri, üç kademe il-ilçe yönetimleri ile yedek yönetimlerden belde, köy/mahalle teşkilatlarına kadar sahaya indi.

'CHP'LİLER DENİZDE BİZ SAHADA ESMERLEŞİYORUZ'

Parti kaynakları, "Türkiye buluşmaları" hakkında "Vatandaş sahada bizi görmekten mutlu. Küskün seçmenin yeniden bize yöneldiği sahada açıkça görülüyor. CHP’liler gibi sürekli deniz kenarlarında tatil yapmıyoruz. Onlar deniz kenarında yanıp esmerleşiyor, bizler ise sahada" dedi.
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