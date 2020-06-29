Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li 2 bakanın sessiz kaldığı 500 bin liralık rüşvete suç duyurusu! /29 Haziran 2020 20:12

AKP’li 2 bakanın sessiz kaldığı 500 bin liralık rüşvete suç duyurusu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un katılığı toplantıda Serik Belediyesi’nde gerçekleşen ‘500 bin liralık’ rüşvet iddiası yargıya taşındı.

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AKP’li Serik Belediyesi Başkanı Enver Aputkan’ın duyurduğu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un bilmelerine rağmen sessiz kaldığı “500 bin liralık rüşvet” olayıyla ilgili CHP’liler suç duyurusunda bulundu. 48 gün önce ortaya çıkan olayla ilgili halen soruşturma açılmadı. 


Antalya’nın AKP’li Serik Belediyesi Başkanı Enver Aputkan’ın duyurduğu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’u sessiz kalmakla suçladığı ‘500 bin liralık rüşvet’ iddiasına ilişkin CHP’liler suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan CHP milletvekilleri ve Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, “Rüşvet olayının peşini bırakmayacağız” dedi. 

Antalya Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un katıldığı toplantıda Kadriye ve Belek Beach Parklarıyla ilgili sorunu gündeme getirdiğini ve bakanların kendisine “İşletme sahiplerinden 500 bin lira alındı” dediğini açıklamıştı. Aputkan bakanları ‘önceki başkanın rüşvet aldığını bilmesine rağmen sessiz kalmakla’ suçlamış ve İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istemişti. 

HALEN SORUŞTURMA AÇILMADI 
Olayın üzerinden 48 gün geçti ancak henüz soruşturma açılmadı. CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir ve CHP Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek, Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer, Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundular. 
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