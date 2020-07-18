AKP’li avukatlar alternatif baro için 2 bin avukatı bulamadı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, yeni baro kurmak isteyenlerin 2 bin sayısına ulaşabilmek için kamu avukatlarını kıskaca alabileceğini belirtti.

AKP ve MHP oylarıyla kanunlaşan “çoklu baro” düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra avukat sayısı 5 bini geçen İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni baro kurma çalışmaları başladı. Edinilen bilgiye göre 46 bin 52 üyesi olan İstanbul Barosunda, AKP’ye yakın avukatlar yeni baro kurmak için imza toplamaya başladı. Ancak son dönemde yargıda yaşanan AKP içindeki Pelikan oluşumu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü destekleyenler arasındaki çekişmenin yeni baro kurma girişimine de yansıdığı iddia ediliyor.

Duvar Gazetenin haberine göre, yaşanan bölünmede baro kurmak için gerekli 2 bin avukat sayısına ulaşamayan grubun şu ana kadar ancak bin 700 civarında imza toplayabildiği öne sürüldü. İmzayı tamamlamak isteyen grubun, kalan sayıyı kamu avukatlarından tamamlamayı hedeflediği konuşuluyor.





KAMU AVUKATLARINDAN TAMAMLAYACAKLAR

Avukatlık Kanununa göre kamu kurumlarında görev yapan avukatların baroya kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmuyordu. Ancak son yapılan yasal değişiklik ile 5 bin avukat bulunan illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulurken, bu sayıların hesaplamasına kamu avukatları da dahil edildi. Durakoğlu, bu değişiklik sonrası AKP’nin yeterli sayıya için kamu avukatlarını kıskaca alabileceğini belirterek, “2 bin sayısını kamu avukatlarıyla tamamlama derdindeler. Bu da kamu avukatları üzerinde baskı oluşturma gibi bir duruma neden olabilir. Bağımsız yargının yok edildiği gibi bağımsız savunma da yok edilmek isteniyor” ifadesini kullandı.





YAPAY BARO DOĞRU DEĞİL

Muhalif avukatların da TBB’de delege sayısını artırmak için baro kurabileceği iddialarıyla ilgili Durakoğlu, “4 tane daha delegem olacak diye baro bölmenin bir anlamı yok. Böyle bir işe girişmem, girişenlere de engel olurum. Sırf delege elde etmek adına yapay bir baro kurulmasını doğru bulmuyorum” dedi.