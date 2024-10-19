AKP’li başkan 25 milyonluk ihaleyi şirketine verdi

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre tasarruf tedbirleri genelgesine rağmen AKP’li belediyeler milyonluk ihaleleri pazarlık yöntemiyle yapmaya devam ediyor. AKP’li başkan Rahmi Metin’in yönettiği Rize Belediyesi, ‘karbon yutak alanı projesi ağaç alımı’ ihalesi yaptı. İhaleyi de belediyenin şirketine verdi. Pazarlık usulü yapılan milyonluk ihaleye CHP tepki gösterdi.





Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 4 Ekim’de ‘karbon yutak alanı projesi ağaç alımı’ ihalesi yapıldı. 21/B usulüyle yapılan ihaleye sadece belediyenin şirketi Ribelkent Yapı İnşaat, Taahhüt, Turizm Anonim şirketi teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 25 milyon 533 bin 350 TL olan ağaç alımı ihalesi 25 milyon 400 bin TL’ye Ribelkent şirketine verildi. Şirket ile belediye arasındaki ihale sözleşmesi 15 Ekim’de imzalandı.AKP’li belediyenin milyonluk ihaleyi pazarlık usulüyle yapmasını ‘ahlaksızlık’ olarak değerlendiren CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, yarı yarıya maliyetine yapılacak işlerin milyonlarca liralara mal edildiğini kaydetti. Ocaklı, şu ifadeleri kullandı;“Bu şekilde yapılan bir ihale ilk değil tabi bunu sıkça yapıyorlar Rize’de hem genel bütçeden hem cumhurbaşkanlığı bütçesinden yapılmış olan bütün ihaleler neredeyse çoğunluklu olarak ağırlık keşif özeti yüksek olan ihalelerin tamamı 21/B ile yapıldı. Bunlara Ayder’de şen yolu bütçedeki payı yaklaşık olarak 10 milyar TL Rize yatırımlarının içinde neredeyse keşif artışı haricinde 4 buçuk milyon, şehir hastanesinin dolgu çalışması var 1 milyon. İktidarın yaptığını normalde Rize belediyesi de yapıyor. Ahlaki değil ama yasayla tanımlı olduğu için çekinmeden yapıyorlar. Bütün bu 21/B ile yapılmış olan satın almalar yada imalatlar iyi bir keşif yapan bir inşaat mühendisi olarak söylüyorum neredeyse yarı yarıya mal olabilecek nitelikte işlerdir. Ama bu iktidar bunlara devam ediyor. Bir yandan İsrail karşıtlığı yaparken bir yandan da ticareti devam ettiriyorlar.Bunu hem iktidar kanadında hem de belediyelerinde görüyoruz. Ne yazık ki sürüyorlar bunlar. Bunlara ceza verebilecek olan kitle halk kitlesidir Rize’de de bunun karşılığı yavaş yavaş oldu. Hukuki olarak iptal ettirme şansımız yok, halkın kaynaklarını bu yolda belli müteahhitlere sağladıklarını biliyoruz. Ama yasal zemine oturttukları için sadece söyleyebileceğim şey ahlaksızlık. Rize belediyesinin borcunu bilmiyoruz çünkü bizden gizliyorlar.”