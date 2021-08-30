Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li başkan 950 bin liraya ekrana çıkacak /30 Ağustos 2021 10:53

AKP’li başkan 950 bin liraya ekrana çıkacak

Göçmen kaçakçılığı nedeniyle gündemden düşmeyen Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, 950 bin lira ödeyerek ilçenin tanıtımı için ekrana çıkacak.

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Göçmen kaçakçılığı ve gri pasaport skandalı nedeniyle aylarca gündemden düşmeyen AKP'li Malatya Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin tanıtımı için harekete geçti. Yeşilyurt Belediyesi, 30 Haziran 2021'de ihaleye çıkarak belediye ve ilçenin tanıtım ve canlı yayın hizmeti alacağını duyurdu.

İhaleye iki firma katılırken, 26 Temmuz'da belediye iştiraklerinden olan Yeşilyurt İşgem Teknoloji İş Geliştirme Girişim Hizmetleri İmar İnşaat Gıda ve Tic. Ltd. Şti. ile 950 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Yeşilyurt'un tanıtımı için ulusal kanallarda 3'er dakikadan 10 kez olmak üzere 30 dakika canlı yayın gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, farklı kanalların televizyon stüdyolarında 5 defa 15'er dakika canlı yayına katılacak.

Malatya'ya yönelik yayın yapan uydu kanallarında toplam150 dakika da ayrıca canlı yayın yapılacak, 2 uydu kanalında ise 25 dakikalık tanıtım filmi 4 ay boyunca ekranlarda yer alacak. Belediyenin 25 noktadan videosu, fotoğrafı ve havadan görüntüleri çekilecek. Belediyenin tanıtım filmleri ise 3 farklı yerel kanalda yayınlanacak. Belediyenin faaliyetleri yerel dergi ilanları, radyo yayınları ve yerel internet haber sitelerinde gösterilecek.

4 BÜROKRAT GÖREVDEN ALINMIŞTI

Yeşilyurt Belediyesi'nin Eylül 2020'de “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” için Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, skandalı dile getiren CHP'lileri suçlamış, “CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın ne işi vardı Türkiye gündemine taşıyacak. Kendi memleketi değil mi, kendi de Malatyalı değil mi?  açıklamasını yapmıştı. Nisan ayında patlak veren ve aylarca gündemden düşmeyen olayla ilgili aralarında vali yardımcısının da bulunduğu 4 bürokrat görevden alınmıştı.
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