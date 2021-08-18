Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li başkanın ikinci maaşı kesildi /18 Ağustos 2021 10:29

AKP’li başkanın ikinci maaşı kesildi

Çifte maaş alan AKP'li bürokratların ve siyasileri tek tek tespit ederek sosyal medya hesabından ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, daha önce çift maaş aldığını ortaya çıkardığı AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, şirketteki görevini bıraktığını duyurdu.

SHABER3.COM

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 13 Mayıs’ta AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in aynı zamanda Superonline A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu ve çifte maaş aldığını ortaya çıkarıp, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mehmet Hilmi Güler. Turkcell YK Üyeliğinden 05.03.2020 tarihinde ayrılmıştı. Şimdi de, Superonline A.Ş.’nin (Turkcell’e ait bir firma) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığını tespit ettik. Durmak yok, yolmaya devam!” diye ifadeler kullanmıştı.

GÜLER 20 GÜN SONRA GÖREVİNDE AYRILMIŞ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, bu kez de Hilmi Güler’in şirketteki görevinden ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu.


Yavuzyılmaz, “13 Mayıs’ta; Ordu BB. Başkanı Sn. Hilmi Güler’in aynı zamanda Superonline A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu belgesiyle açıklamıştım. 2 Haziran’da bu görevinden ayrılmak durumunda kaldığını tespit ettik. Çoklu maaşları engellemeye devam” diyerek Ticaret Sicil Gazetesi’ni de delil olarak gösterdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’li başkanın ikinci maaşı kesildi Sonraki Haber >>

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Kabil havalimanında can pazarı

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Tomruk deposu patladı

Tomruk deposu patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:33:31