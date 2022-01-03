Samanyolu Haber /Politika / AKP’li başkan İslami oteline içki ruhsatı aldı /03 Ocak 2022 08:38

AKP’li başkan İslami oteline içki ruhsatı aldı

İzmir’de AKP’li Adem Avcı’nın işlettiği tesis içkili hale getirilirken, harem selamlık uygulaması da kaldırıldı.

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İzmir Karaburun'da ‘İslami otel' konsept değiştirdi. AKP Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, 2006 yılında kiraladığı oteli ‘alkolsüz İslami otel' olarak işletmeye başladı.

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, geçtiğimiz yıla kadar bu konsepte hizmet veren Club Asya Otel'ine bu yıl içki ruhsatı alındı. Tesisin ismi Grand Avcı Otel yapıldı ve içkili hale getirildi.

HAREM- SELAMLIK BİTTİ

Otelde, denize girilirken uygulanan haşema ve tesettür mayosu kuralı iptal edildi. Geçen yıla kadar harem– selamlık uygulaması yapılan turistik tesisin plajında, kadınlar ve erkekler için ayrılan kumsal birleştirildi. Kadınlar için ayrılan, perde ile örtülü kapalı havuz uygulamasından da vazgeçildi. Otelin işletmecisi Adem Avcı, “Otelimiz uzun yıllar belli bir kesime hitap etmişti. Fakat doluluk açısından zayıf potansiyel ile gidiyordu. Zaten yıllardır değişiklik yapmak aklımızdaydı, bu yıl yaptık, konsepti değiştirdik, oteli herkese açtık” diye konuştu. Avcı, “Alkolsüz İslami otel sisteminden vazgeçmeniz üzerine partinizden bir tepki aldınız mı?” sorusuna, “Hayır, hiçbir partilimden bir eleştiri ve tepki almadım. Neticede iş adamıyım, ticaret yapıyorum” dedi.

“AKP DÜŞÜŞE GEÇİNCE…”

CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Sözcü'ye yaptığı değerlendirmede, “Ak Parti iktidarı düşüşte olunca gemiyi önce ilçe başkanı terk ediyor. Ben, bu değişikliği böyle yorumluyorum” dedi. Adem Avcı, oteli kiraladığı 2006 yılında, tesis girişindeki yedi Afrodit heykeline kamuflaj yapması ile de gündeme gelmişti. Otel yönetiminin çıplak ve müstehcen bulduğu heykellerin üzerine alçıya batırılmış tül örtülmüştü.
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