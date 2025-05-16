AKP’li Başkan 'tasarruf' için 15 kütüphaneden 9'unu kapattı

31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce ilçedeki kütüphane sayısını arttıracağının sözünü veren Tiryaki, sözünü tutmadığı gibi tam tersini yaptı.





Geçtiğimiz yılın şubat ayında bir gazeteye demeç veren Tiryaki, “Mahalle kütüphanelerinin sayısını artıracağız inşallah. Onun dışında Altındağ’da yeni nesil yaşayan kütüphane projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz” demişti. Altındağ’da yaşayan yurttaşlar Tiryaki’den yeni kütüphaneler beklerken, Tiryaki’nin kütüphane sayısını düşürdüğü ortaya çıktı.





15’TEN 6’YA DÜŞÜRÜLDÜ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre önceki dönem Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Asım Balcı’ya her fırsatta sitem eden, belediyeye bıraktığı borçlardan yakınan Tiryaki, tasarrufu kütüphane kapatmakta buldu. AKP yönetimindeki Altındağ Belediyesi’nin 2024 yılı faaliyet raporlarına göre, önceki yıl 15 olan kütüphane sayısı 6’ya düşürüldü. 2023 yılı faaliyet raporlarında yer alan “Battalgazi Kütüphanesi, İstiklal Kütüphanesi, Cemil Meriç Kütüphanesi, Arif Nihat Asya Kütüphanesi, Gültepe Kütüphanesi, Karacaören Kütüphanesi, Bebek Kütüphanesi, Önder Kütüphanesi, Örnek Kütüphanesi” isimli tesisler 2024 yılı için hazırlanan raporlarda yer almadı.