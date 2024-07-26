Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li başkandan ‘katliam yasası’na tepki: ‘Bunun bir mantığı var mı?’ /26 Temmuz 2024 08:52

AKP’li başkandan ‘katliam yasası’na tepki: ‘Bunun bir mantığı var mı?’

Daha önce barınak konusunda örnek gösterilen Düzce’nin AKP’li Belediye Başkanı Faruk Özlü, partisinin önerdiği yasa tasarısına tepki geldi. Pratiği olmayan bir yasa tasarısı olduğunu söyleyen Özlü, “Uygulanabilir değil. Milyonlarca hayvanı barınaklara sığdıramazsın. Kimseye zararı olmayan, sevimli bir hayvanı neden barınakta tutalım, bunun bir mantığı var mı?” dedi.

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AKP'nin sokak hayvanlarına uyutma adı altında "ötanazi" uygulanmasını öngören 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Söz konusu teklife tepkiler sürerken AKP içinden de tepki geldi. Barınaklarıyla örnek gösterilen Düzce’nin AKP’li Belediye Başkanı Faruk Özlü’den kendi partisinin aldığı kararla ilgili zehir zemberek açıklamalar geldi.

Ekol Tv’ye konuşan Özlü, yasanın uygulanabilirliği olmadığını söyledi. Özlü, “Milyonlarca hayvanı barınaklara sığdıramazsın. Ne Bakanlık ne de belediyeler üzerine düşeni yaptı. Mevcut yasa çözüm için yeterli, uygulama üzerinde yoğunlaşılmalı. Yalnızca zarar verme potansiyeli olanlar barınaklarda muhafaza edilmeli. Kimseye zararı olmayan, sevimli bir hayvanı neden barınakta tutalım, bunun bir mantığı var mı?” dedi.
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