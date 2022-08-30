AKP’li başkanın istifasının ardından müfettişler belediyede

Şaibeli olduğu iddia edilen ihalelerle gündeme gelen ve parti içerisinde dahi eleştiriler alan Artuklu Belediye Başkanı AKP'li Abdulkadir geçtiğimiz ay sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmiş ve belediye meclisinde yapılan seçimde AKP'li meclis üyesi Mehmet Tatlıdede seçilmişti.





HDP Artuklu Belediyesi Grup Eş Sözcüsü Mehmet Ali Amak, daha önce şikayet edilen şaibeli ihalelerin ve usulsüz personel alım iddialarıyla ilgili Sayıştay Müfettişlerinin bir aydır belediyede incelemeler yaptığını söyledi.





“İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANININ TÜM İŞLERİNDE USULSÜZLÜK VAR”





Bir aydır belediyede şaibeli olduğu iddia edilen ihalelerle ilgili müfettişlerin inceleme yaptığını belirten Artuklu Belediyesi HDP Eş grup Sözcüsü Mehmet Ali Amak SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:





“Bilindiği üzere istifa eden belediye başkanı Abdulkadir Tutaşi'nin daha önce usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturması sürüyordu. Meclis üyelerinin belediyede müfettiş talepleri sonrasında müfettişler geldi ve belediyede çalışma yürüttüler.





Öğrendiğimiz kadarıyla müfettişler bir aydır incelemelerini sürdürüyorlar. İstifa eden belediye başkanının tüm işlemlerinde usulsüzlükler var ama ihale ve personel alımlarıyla ilgili incelemeler yapıldığının bilgisini aldık.





İki gün sonra mecliste vereceğimiz soru önergesinde soruşturmanın hangi boyutta olduğu ve hangi konular üzerinde inceleme yapıldığına dair incelemelerin yapıldığını daha net göreceğiz.





Bu tür incelemelerin geçmişte pratiklerine bakacak olursak sadece göz boyama olduğunu düşünüyoruz ancak geçmiş pratiklerini bir kenara bırakıp amaçlarının bu olduğuna emin olmamakla beraber hakkaniyetli ve adil bir inceleme yapılmasını umut ediyoruz.”





AKP'Lİ BAŞKANIN İSTİFASINI İSTEMİŞLERDİ





Artuklu Belediyesi’nin 13 AKP’li meclis üyesi, belediye başkanı Abdulkadir Tutaşı’nın belediyedeki usulsüzlüklere göz yumduğu gerekçesiyle istifasını istediği ileri sürülmüş taleplerinin karşılanmaması sonrasında ise meclis üyelerinin istifa dilekçelerini verdikleri iddia edilmişti.