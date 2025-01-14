AKP’li başkanın kardeşine ‘kamu yararı’ kurnazlığıyla imar rantı

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Konya’da yönetimi AKP’de olan Belediye Başkanlığını Adil Bayındır’ın yaptığı Beyşehir Belediyesinin, ocak ayı belediye meclis toplantısının birinci oturumu gerçekleştirildi. Meclis toplantısına AKP’li Belediye Başkan Yardımcısı ve AKP Meclis Üyesi Mustafa Balıklı’nın kardeşine imar kıyağı damga vurdu.





Meclisin ikinci oturumunda ise söz konusu alanın imara açılması için oylamaya yapıldı. Muhalefet partileri ret oyu vermesine rağmen söz konusu alan AKP ve MHP’li belediye meclis üyelerinin oylarıyla imara açıldı.









“RANTA KARŞI DİK DURACAĞIZ”

Belediye Meclisinin 17. Maddesi görüşmelerinde “Üzümlü Mahallesi 51 ada 4 nolu parselde kamu yararı kararı alınması” istendi. Bunun üzerine Yeniden Refah Partisi Beyşehir Meclisi Grubu sözcüsü söz alarak, maddede belirtilen "Kamu Yararının" ne olduğunun açıklanmasını istedi. Belirtilen ada parselin Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve AKP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Balıklı’nın kardeşi Ahmet Balıklı’ya ait arazi olduğu ve petrol sahası olarak imara açılması için Meclise getirildiği ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi ve Meclis üyeleri maddenin gündemden kaldırılması ve komisyona havale edilememesini talep etti.Öte yandan petrol sahası imar düzenlemesi yapılan alan 31 Mart yerel seçimlerinden önce Konya İl Tarım Müdürlüğü tarafından 2. Derece Tarım Alanı olarak belirlenmişti. Tarım alanı tespiti yapılan yere taş dökülerek ve toprağın üstü taşla kapatılarak yeniden müracaat yapıldığı ve 4. Derece Tarım alanına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanı Ali Özdemir, söz konusunun alanın imara açılmasına tepki gösterdi. YRP’li Özdemir, imara açılan alanın baskıyla 4. derece tarım arazisine çevrildiğini söyledi. Özdemir, “Konya İl Tarım Müdürlüğü siyasi baskı altına alınmış ve muvazaalı olarak işlem tesis edilmiş. Makam ve mevki sahibi olan siyasetçinin böyle bir konuyu meclis gündemine getirtmesi doğru değildir. Siyasetçinin amacı halka hizmettir. Siyasi olarak bu konu meclise getirilmesi siyasi etik anlamında doğru bulmuyoruz” dedi.Yandaşlara rant sağlanmasına karşı duracaklarını ifade eden Ali Özdemir, “Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanlığı olarak memleketimize yapılacak hiçbir yatırıma ve istihdama karşı değiliz, tam tersine yapılacak her yatırımın destekçisiyiz. Karşı olduğumuz konu ise bir koyup bin kazanmaktır. Kişisel ve siyasi rantlardır. Doğruya doğru yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz.Asgari ücretli, emekli, memur, çiftçi ve esnaf enflasyon ve faiz altında ezilirken şahıslara, yakınlara ve yandaşlara rant sağlanmasına karşı dik duracağız” ifadelerini kullandı.