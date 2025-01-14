Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li başkanın kardeşine ‘kamu yararı’ kurnazlığıyla imar rantı /14 Ocak 2025 02:00

AKP’li başkanın kardeşine ‘kamu yararı’ kurnazlığıyla imar rantı

Konya’da yönetimi AKP’de olan Beyşehir Belediyesi’nin Ocak ayı belediye meclis toplantısında skandal bir karar alındı. Belediye meclisinde “Üzümlü Mahallesi 751 ada 4 nolu parselde kamu yararı kararı alınması” istendi. Söz konusu arazinin Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve AKP Meclis Üyesi Mustafa Balıklı’nın kardeşi Ahmet Balıklı’ya ait olduğu ve petrol sahası olarak imara açılmak istendiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Konya’da yönetimi AKP’de olan Belediye Başkanlığını Adil Bayındır’ın yaptığı Beyşehir Belediyesinin, ocak ayı belediye meclis toplantısının birinci oturumu gerçekleştirildi. Meclis toplantısına AKP’li Belediye Başkan Yardımcısı ve AKP Meclis Üyesi Mustafa Balıklı’nın kardeşine imar kıyağı damga vurdu.

“KAMU YARARI” KURNAZLIĞIYLA İMAR RANTI

Belediye Meclisinin 17. Maddesi görüşmelerinde “Üzümlü Mahallesi 51 ada 4 nolu parselde kamu yararı kararı alınması” istendi. Bunun üzerine Yeniden Refah Partisi Beyşehir Meclisi Grubu sözcüsü söz alarak, maddede belirtilen "Kamu Yararının" ne olduğunun açıklanmasını istedi. Belirtilen ada parselin Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve AKP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Balıklı’nın kardeşi Ahmet Balıklı’ya ait arazi  olduğu ve petrol sahası olarak imara açılması için Meclise getirildiği ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi ve Meclis üyeleri maddenin gündemden kaldırılması ve komisyona havale edilememesini talep etti.

AKP VE MHP’LİLER ONAY VERDİ, İMARA AÇILDI

Meclisin ikinci oturumunda ise söz konusu alanın imara açılması için  oylamaya yapıldı. Muhalefet partileri ret oyu vermesine rağmen söz konusu alan AKP ve MHP’li belediye meclis üyelerinin oylarıyla imara açıldı.

2. DERECE TARIM ALANI OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Öte yandan petrol sahası imar düzenlemesi yapılan alan 31 Mart yerel seçimlerinden önce Konya İl Tarım Müdürlüğü tarafından 2. Derece Tarım Alanı olarak belirlenmişti. Tarım alanı tespiti yapılan yere taş dökülerek ve toprağın üstü taşla kapatılarak yeniden müracaat yapıldığı ve 4. Derece Tarım alanına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

“SİYASİ ETİK ANLAMINDA DOĞRU BULMUYORUZ”

Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanı Ali Özdemir, söz konusunun alanın imara açılmasına tepki gösterdi. YRP’li Özdemir, imara açılan alanın baskıyla 4. derece tarım arazisine çevrildiğini söyledi. Özdemir, “Konya İl Tarım Müdürlüğü siyasi baskı altına alınmış ve muvazaalı olarak  işlem tesis edilmiş. Makam ve mevki sahibi olan siyasetçinin böyle bir konuyu meclis gündemine getirtmesi doğru değildir. Siyasetçinin amacı halka hizmettir.  Siyasi olarak bu konu meclise getirilmesi siyasi etik anlamında doğru bulmuyoruz” dedi.  

“RANTA KARŞI DİK DURACAĞIZ”

Yandaşlara rant sağlanmasına karşı duracaklarını ifade eden Ali Özdemir, “Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanlığı olarak memleketimize yapılacak hiçbir yatırıma ve istihdama karşı değiliz, tam tersine yapılacak her yatırımın destekçisiyiz. Karşı olduğumuz konu ise bir koyup bin kazanmaktır. Kişisel ve siyasi rantlardır. Doğruya doğru yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz.Asgari ücretli, emekli, memur, çiftçi ve esnaf  enflasyon ve faiz altında ezilirken şahıslara, yakınlara ve yandaşlara rant sağlanmasına karşı dik duracağız” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’li başkanın kardeşine ‘kamu yararı’ kurnazlığıyla... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:42:24