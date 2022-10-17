AKP’li başkanın korumaları uyuşturucu ile yakalandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde AKP İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman’ın korumaları olduğu öğrenilen iki kişinin uyuşturucu ile yakalandığı iddia edildi. İki kişi gözaltına alındı.





Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre ismi öğrenilemeyen bir polis ve korucu Nasri Aldemir’in aracında uyuşturucu bulundu. İki ismin aracı, sabah saatlerinde Batman girişinde polis kontrol noktasında durduruldu.





Araçta yapılan aramada 3 kilo uyuşturucu madde yakalandı. Gözaltına alınan iki isim, Batman Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. AKP’li kaynakların da olayı doğruladığını bildirdi