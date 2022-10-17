Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li başkanın korumaları uyuşturucu ile yakalandı /17 Ekim 2022 12:21

AKP’li başkanın korumaları uyuşturucu ile yakalandı

Şırnak’ta AKP İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman’ın korumaları 3 kilo uyuşturucu madde ile yakalandı. Olayla ilgili biri polis iki kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde AKP İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman’ın korumaları olduğu öğrenilen iki kişinin uyuşturucu ile yakalandığı iddia edildi. İki kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre ismi öğrenilemeyen bir polis ve korucu Nasri Aldemir’in aracında uyuşturucu bulundu. İki ismin aracı, sabah saatlerinde Batman girişinde polis kontrol noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada 3 kilo uyuşturucu madde yakalandı. Gözaltına alınan iki isim, Batman Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. AKP’li kaynakların da olayı doğruladığını bildirdi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’li başkanın korumaları uyuşturucu ile yakalandı Sonraki Haber >>

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:34:51