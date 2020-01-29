Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li belediye 250 arsa satmış ama... /29 Ocak 2020 22:35

AKP’li belediye 250 arsa satmış ama...

Çorum Belediyesi 2016 yılından bugüne kadar toplam büyüklüğü 260 bin 263 metrekare olan 250 arsayı satışa çıkarmış ama belediyenin 600 milyonluk borcu bulunuyor.

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CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi’nin 2016 yılından bugüne kadar toplam büyüklüğü 260 bin 263 metrekare olan 250 arsayı satışa çıkarttığını bildirerek, buna rağmen belediyenin 600 milyonluk borcunun bulunmasına bir anlam veremediklerini açıkladı.

Sayıştay raporlarıyla borçlanma limitini yüzde 500 aştığı tespit edilen Çorum Belediyesi’nin tüm Çorum halkının malı olan belediyeye ait arsaları belirli aralıklarla satışa çıkarttığını ifade eden Yılmaz, “Sayıştay raporlarıyla borçlanma limitini yüzde 500 aştığı tespit edilen Çorum Belediyesi, tüm Çorum halkının malı olan belediyeye ait arsaları belirli aralıklarla satışa çıkartmaktadır. Sayıştay raporuna göre belediyenin 600 milyon lira borcu bulunmaktadır.  Bu para ile borçlar ödenmediyse, satılan arsaların paraları belediyede hangi yatırımlara harcanmıştır?” diye konuştu.
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