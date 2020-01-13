AKP’li belediye 746 bin TL’ye koşu düzenledi

AKP’li belediyeler organizasyon ihaleleri ile yüz binlerce lira harcamaya devam ediyor. AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin bin 200 kişinin katıldığı 11’inci Uluslararası Cumhuriyet Koşusu için toplam 746 bin TL harcadı. AKP’li belediyenin, 23 Eylül tarihinde “11’inci Uluslararası Cumhuriyet Koşusu Organizasyonu” başlığıyla yaptığı ihaleye iki şirket katıldı. İhaleye katılan şirketlerden sadece “Yedi Yörem Organizasyon Şirketi’nin” geçerli teklif verdiği belirtilerek 24 Ekim tarihinde sözleşme imzalandığı açıklandı.





MEHTER TAKIMI DA İSTEDİLER





İhale dosyasında yer alan bilgilere göre, AKP’li belediye, ihaleyi kazanan şirketten Kenya’nın Nairobi kentinden iki, Etiyopya’nın Addis Ababa kentinden üç ve Almanya’nın Dusseldorf kentinden iki sporcunun İstanbul’a getirilmesini istedi. Getirilen sporcuların da yol ve otel masraflarının ihaleyi kazanan şirket tarafından karşılanması istendi. Koşuyu ise belediyenin özel olarak yurt dışından getirttiği sporcular kazandı.





AKP’li belediyenin ihaleyi kazanan şirketten istekleri arasında, “Profesyonel ekipten oluşan mehter ve bando takımının açılış noktasında hazır bulundurulması da” yer aldı. Belediye yönetimi, ulaşım ve yemek giderlerinin ihaleye kazanan şirket tarafından karşılanacağı bir de masör talep etti. Koşu için özel olarak altı tane canlı yayın aracı da talep edilenler arasında yer aldı.





YÜZBİNLERCE LİRA HARCAMIŞLAR





Belediye, 2019 yılında yapılan Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’nın organizasyonu için 735 bin TL, yöresel günler organizasyonu için 558 bin TL ve Merkezefendi 20’nci Geleneksel Tıp Festivali için ise toplamda 883 bin TL harcama yaptı.