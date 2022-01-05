AKP’li belediye başkanından olay görüntüler! Alkol alıp havuz kapattı

Konya’nın AKP’li Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, aracıyla Antalya’ya tatil yapmaya giderken yol boyunca yanında bulunan kadın arkadaşıyla birlikte alkol içtiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.





AKP'Lİ BAŞKANDAN ÖZEL HAVUZ

Yenicağ Gazetesi'nin paylaştığı görüntülerde, Konya’nın Yunak ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Ali Konak, yol boyunca yanında bulunan kadın arkadaşı ile alkol içtiği, Antalya’ya geldiğinde ise eğlenceye havuz başında devam ettiği görüldü. Videoda Konya’nın Yunak ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Ali Konak’ın, elinde alkolle havuz başında dans eden kadın arkadaşına “Sana özel havuz, kimse yok” diye seslendiği görülüyor.





KUCAĞINDAKİ ALKOL DEĞİL GAZOZMUŞ...

Yeniçağ, görüntülerin ardından Konya’nın Yunak ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Ali Konak’a ulaştı. Konya’nın Yunak ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Ali Konak görüntülerin kendisine ait olduğunu kabul etti ancak araç kullanırken bacaklarının arasına sıkıştırdığı alkol kutusunun kendisine ait olmadığını, alkol yerine gazoz içtiğini ileri sürdü.