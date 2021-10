AKP’li belediye hakkını arayan itfaiyecileri çöpçü yaptı

AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığında çalışan ve KHK ile sürekli işçi statüsüne sahip olan 25 itfaiye işçisi fazla mesailerinin verilmemesi, esnek çalışma ve sigortalarının eksik yatırıldığı gerekçesiyle belediyeyi mahkemeye verdi. Belediye yönetimi ise mahkemeye veren itfaiyecileri Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne sürdüğü öne sürüldü.'ye konuşan ve isminin verilmesini istemeyen 12 yıllık itfaiye eri belediyeyi mahkemeye vermesi sonrasında Park ve Bahçeler Müdürlüğüne sürüldüğünü kaydetti. İtfaiye eri, “Bizim yerimize Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 13-14 kişi ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden ise 3-4 kişi toplamdan 18'e yakın personeli itfaiyeye koydular. Bu kentte büyük bir yangın olsa itfaiyeye aldıkları çocukları yangına götürecekler” dedi.Belediyede çalışan ve ismini vermek istemeyen itfaiye eri yaşadıkları süreci şöyle anlattı:– Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 2019 Mart ayında göreve başladıktan sonra ilk yaptığı iş belediye personelinin mesai almayacağına dair açıklama yapması oldu. Bildiniz üzere Çalışma Bakanlığının kanununda “İşçiler haftada 45 saat ayda 145 saat çalışmaya tabidir. Eğer uygun görülürse bu işçiler mesai ücreti karşılığında çalıştırılır” diye bir madde var. Bu maddeye rağmen bizi ayda 240 saat çalıştırdılar.– Bu durumdan rahatsız olduğumuzu belirtmemiz üzere İtfaiye Daire Başkanımız bize “Arkadaşlar yeni bir yönetim düzenleme yapılacak bir iki ay sabredin” dedi. Ancak değişen bir şey olmadı hep bu şekilde oyaladılar bizi. İş sözleşmemizde gece zammımız var, ayda 100 saat, fazla çalışma ücretlerimiz var, dini ve milli bayramlarda izinlerimiz var. Ama Selahattin Gürkan belediye başkanı olduktan sonra biz bir saat mesai alamadık. Başkanın ne zaman kapısına gitsek, “Dışarıda 50-100 bin tane müracaat var, işine gelmeyen çıksın gitsin, benim kanunum bu” diyor. Yani diktatörce bir tavrı var.– Pandemi sürecinin başlamasıyla bu süreçte Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre acil müdahale ekipleri hariç itfaiye, AFAD, Acil servis, emniyet, jandarma hariç esnek çalışmaya başlatılmıştı. İtfaiye acil müdahale ekipleri arasında bulunmasına rağmen Malatya Büyükşehir Belediyesi bizlere de esnek çalışmaya tabi tuttular. Her ay 60 saat fazla çalışmama rağmen 10 ile 15 gün arasında sigortamı yatırdılar. Biz bir suç işlemedik, devletin malına zarar vermedik. Başkalarının canı ve malı için kendi canımızı hiçe sayarak görevimizi hakkıyla yerine getirdik ancak hakkımızı alamadık.– Daire başkanımız en sonra bize şöyle bir açıklama yaptı, “Arkadaşlar ben bu adamdan hakkınızı alamıyorum, hakkınızı arayın” dedi. Bizde yaşadığımız haksızlıkları mahkemeye başvurarak aramaya başladık. Bu süreçte avukata vekâlet verenlerin sayısı 45'ti Bu olayın duyulması sonrasında daire başkanımız “Arkadaşlar siz böyle bir yola girdiniz eğer böyle devam edersiniz sizi işten çıkartırlar” dedi.Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar– Bizde “İtfaiye personeliyiz kadromuz var, aktif çalışıyoruz, bizi nasıl olur da çıkartabilirsiniz?” Kendisi “Devlette yok yoktur davanızı geri çekin” diye cevap verdi. Bu toplantının ardından 20 arkadaşımız vekâletlerini geri çekti. 25 arkadaşla birlikte gidip davamızı açtık. Büyükşehir Belediyesi ikinci bir toplantı düzenledi toplantıya belediyenin hukuk müşaviri de geldi ve bizi işimizden çıkartmakla tehdit ettiler. Bizde davamızda haklı olduğumuzu ve vazgeçmeyeceğimizi söyledik.Yaşadıkları sorunla ilgili sendikalarıyla görüştüklerini belirten itfaiye eri, “Hizmet iş sendikası üyesiyim Malatya’da ki il temsilcisi sendika başkanıyla görüştük derdimizi anlattık. Bize ben belediye başkanını karşıma alamayacağını ve bize sahip çıkamayacağını söyledi. Sendikanın şikâyet hattını aradım genel merkeze düşüyor bu çağrı. Onlarda sadece oyalama konuşmaları yaptı” şeklinde konuştu.Belediye yönetiminin ‘mahkemenizi geri çekin' sözlerine uymayan itfaiye işçilerini Park ve Bahçeler Müdürlüğüne, Temizlik İşleri Müdürlüğüne ilçelerde çalışan itfaiyecilerini ise farklı ilçelere gönderildiğini belirten itfaiye eri, şunları söyledi:– Akşam 16.30 sıralarında belediyeden arandık ve bize davanızı çekmiyorsanız cezanız yazıldı dediler. Davacı olan kimi arkadaşlarımızı Temizlik İşleri kimilerini ise Park ve Bahçeler daire başkanlığında süresiz görevlendirildiler. 25 arkadaşımızla birlikte ilçelerde çalışan itfaiye personelleri vardı onlarda mahkemeye vermişti. Onların da farklı ilçelere sürdüler.– Akçadağ'da çalışan iki arkadaşımızı çalışma saatlerini sabah 9 akşam 18.00'e çektiler ve 220 kilometrelik uzaklıkta olan Pütürge ilçesine gönderdiler. Doğanyol ilçesinde bir arkadaşımız vardı onu da Darende ilçesine gönderdiler onlara da çalışma saatlerini sabah 9.00 akşam 18.00 kuralı koydular. Gidip gelecekler, ancak bu şartlara dayanamadılar. Şu an toplam sayışımız 8'e düştü. Şimdi de bizleri işten çıkarmayla tehdit ediyorlar. Beni Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına verdiler. Park ve Bahçeler Müdürü benim yüzüme dahi bakmıyor. Senelik izin istiyoruz izin kullanmak yasak, arkadaşlar itfaiye elbisesiyle parklara, bahçelere temizlik işlerine gönderdiler. Her konuda haklıyız ama gördüğümüz muamele çok üzücü.Sürülen itfaiyecilerin yerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçileri itfaiyeye alındığını iddia eden eski itfaiye işçisi ise şunları anlattı:– Bizim yerimize Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 13-14 kişi ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden ise 3-4 kişi toplamdan 18'e yakın personelini itfaiyeye koydular. Bu olayda en büyük skandal bu. Şuanda itfaiye Daire başkanlığında personel yetersizliği var. Bu kentte büyük bir yangın olsa itfaiyeye aldıkları çocukları yangına götürecekler.– Bu çocuklar yangına nasıl müdahale edecekler? Bu çocuklar ölür. İtfaiyecilik öyle sıradan bir meslek değil, itfaiye merdivenine biniyorsunuz 30 metre yüksekte çatıya çıkıyorsunuz. Yanan evin içerisinden insanları çıkartacaksınız herhangi bir eğitim verilmeden bu kişileri nasıl itfaiye yaparlar anlamıyorum. Ben gider Park ve Bahçelerde çalışır bağ bahçe işleri yaparım ama o kişiler bu işi yapamaz. Bizde en kıdemsiz itfaiyeci 6 yıl en kıdemlimiz ise 16 yıllık itfaiyeci. Her olay ayrı bir tecrübe. Bu olayı herkes biliyor ama nedense herkes seyrediyor.İddiaları sormak için telefonla aradığımız Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Selahattin Gürkan ise işçilerin rotasyona tabi tutulduğunu söyledi:– İtfaiye Daire Başkanlığında çalışan çoğu personelimiz memurdur. Şubedeki yetkili arkadaşlarımız uzun zamandır aynı şubede olan personellerimizi rotasyona tabi tutuyorlar. Size intikal eden sıkıntı o sanırsam. Bunlara çok prim vermemek lazım. Size ulaşan kişiler muhtemelen KHK'lı personellerdir memur statüsünde olan personeller değildir. Bunlar işçi statüsünde olup yani itfaiyenin geri hizmetinde görevli olan arkadaşlardır. Daire başkanımız bu arkadaşları şubeler arasında tahminin rotasyona tabi tutmuştur.– Bize şube değişiklikleri yapılsın talepleri intikal edildi ama ben mahkemelik olunduğunu duymadım. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde adaletsizlik olmaz, haksızlık olmaz ve bizim bütün kararlar oybirliğiyle meclisten geçmiştir. Ben 20 yıldır belediye başkanıyım 20 yıldır mecliste kararlar hep oybirliğiyle çıkmıştır. Her kesimden her düşünceden kesimin teveccühünü kazanmış bir belediye başkanıyım. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve Temizlik İşleri Daire Başkanlığında İtfaiye Daire Başkanlığına gönderilen personeller KHK'lı sürekli işçi olan kişilerden. Bizlerde Bizde itfaiyecilerin yüzde 80'i memurlar ve itfaiye eridir. Bu şekilde eğitimle itfaiyeye atarız.