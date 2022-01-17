Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li belediye 'lüks konut' için camiyi mi yıkacak? /17 Ocak 2022 09:17

AKP’li belediye 'lüks konut' için camiyi mi yıkacak?

AKP’li Gümüşhane Belediyesi’ne ait GÜMSAŞ şirketi, 729 lüks konut yapmak için 13 bin metrekarelik alanda projesini uygulamaya koydu. Ancak arsanın tam kenarında yer alan 70 yıllık Yeni (Morduk) Cami’nin yıkılacak olması mahalle sakinlerini ayaklandırdı.

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İtiraz üzerine belediye, “Başka yere yeni cami yapacağız” vaadinde bulundu. Ancak yeni cami için hiçbir girişimde bulunulmaması üzerine Yeni (Morduk) Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği konuyu yargıya taşıdı.

Gümüşhane Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Ocak 2022'de caminin yıkılmasının tedbiren önlenmesine karar verdi.

Mahkeme “Yeni Cami isimli ibadethanenin yer aldığı taşınmazda, ‘cami ve bahçesi' olarak adlandırılan alanda, ‘cami arkasında kazı yapılan alan' olarak adlandırılan alanda, hiçbir kazı ve inşaat çalışması yapılmaması ve teknik bilirkişi raporunun sonuç ve kanaat bölümünde yer alan önlenmelerin yerine getirilmesi hususlarında ihtiyati tedbir tesis edilmesine…” karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Dernek ile Gümüşhane Belediyesi arasında başka bir yerde yeni cami yapılması hususunda uzlaşma sağlanması halinde ihtiyati tedbirin kaldırılabileceğini de taraflara bildirdi.
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