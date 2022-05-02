Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li belediyede şeker izdihamı /02 Mayıs 2022 07:44

AKP’li belediyede şeker izdihamı

Ağrı Belediyesi vatandaşlara bedava bayram şekeri dağıtacağını duyurdu. Yardım alabilmek Belediye önünde kuyruğa giren vatandaşlar izdihama neden oldu. Şeker torbalarının vatandaşlara fırlatılmasıysa tepkilere neden oldu.

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AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde bedava bayram şekeri dağıtılacağını duyurmuştu.

Bugün yapılan dağıtımda, vatandaşlar bedava bayram şekeri alabilmek için oluşturdukları uzun kuyruklarda saatlerce bekledi. Zaman zaman izdihamın yaşandığı dağıtım sırasında 2 kilo şeker almak için vatandaşlar adeta birbirini ezdi.


“BAYRAM ŞEKERİ BİZDEN”

Ağrı belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “İhtiyaç sahibi ailelere 2 kilo et dağıtımımız son güne kadar devam edecek… Ayrıca evime bayram şekeri almıyorum diyen ihtiyaç sahibi ailelere 2 kilo bayram şekeri bizden. Lütfen belediyemize müracaat ediniz” ifadelerini kullanmıştı.

ŞEKER TORBALARINI VATANDAŞA FIRLATTILAR

Ağrı Belediyesi tarafından yapılan dağıtımda zaman zaman görevlilerin, mitinglerdeki çay dağıtımına benzer şekilde torbaları vatandaşlara fırlatması dikkat çekti.
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