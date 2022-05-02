AKP’li belediyede şeker izdihamı

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde bedava bayram şekeri dağıtılacağını duyurmuştu.





Bugün yapılan dağıtımda, vatandaşlar bedava bayram şekeri alabilmek için oluşturdukları uzun kuyruklarda saatlerce bekledi. Zaman zaman izdihamın yaşandığı dağıtım sırasında 2 kilo şeker almak için vatandaşlar adeta birbirini ezdi.









“BAYRAM ŞEKERİ BİZDEN”





Ağrı belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “İhtiyaç sahibi ailelere 2 kilo et dağıtımımız son güne kadar devam edecek… Ayrıca evime bayram şekeri almıyorum diyen ihtiyaç sahibi ailelere 2 kilo bayram şekeri bizden. Lütfen belediyemize müracaat ediniz” ifadelerini kullanmıştı.





ŞEKER TORBALARINI VATANDAŞA FIRLATTILAR





Ağrı Belediyesi tarafından yapılan dağıtımda zaman zaman görevlilerin, mitinglerdeki çay dağıtımına benzer şekilde torbaları vatandaşlara fırlatması dikkat çekti.