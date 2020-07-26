Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li belediyeden AKP’li Meclis üyesine ihale! /26 Temmuz 2020 11:07

AKP’li belediyeden AKP’li Meclis üyesine ihale!

Korona salgını nedeniyle AKP’li Esenler Belediyesi’nin “Sosyal Yardım Amaçlı Market Kartı Alımı İşi” ihalesini AKP’li Meclis üyesinin ortağı olduğu şirket aldı.

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İstanbul Esenler Belediyesi, “Sosyal Yardım Amaçlı Market Kartı Alımı İşi” ihalesini 8 Mayıs’ta yaptı. İhale, doğal afet gibi durumlarda yapılan 21-b maddesine “Pazarlık” usulüne göre açıldı. 893 bin TL’lik İhale, İBB’nin AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortağı olduğu şirkete verildi. 
 
Cumhuriyet’in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortağı olduğu şirketin AKP’li Esenler Belediyesi’nin doğal afet gibi durumlarda yapılan 21- b maddesine göre açtığı ihaleyi aldığı ortaya çıktı. Şirket, “Sosyal Yardım Amaçlı Market Kartı Alımı İşi” ihalesini 893 bin 500 bin TL’ye aldı. 

İHALE PAZARLIK USULÜNE GÖRE AÇILDI 
Esenler Belediyesi, “Sosyal Yardım Amaçlı Market Kartı Alımı İşi” ihalesini 8 Mayıs’ta yaptı. İhale, doğal afet gibi durumlarda yapılan 21-B maddesine “Pazarlık” usulüne göre açıldı. 

“Pazarlık” usulü (MD 21-b) ihale yönteminin seçilme nedeni, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” ifadeleriyle açıklandı. 
 
İhalenin yaklaşık maliyeti 949 bin 629 lira olarak belirlendi. Söz konusu ihale için 3 şirket doküman satın aldı, ancak ihaleye tek bir şirket geçerli teklif verdi. İhaleyi 893 bin 500 bin TL’ye Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ aldı. 

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, aynı zamanda İBB Meclisi’nde AKP Grup Başkanvekili olarak görev yapıyor. İhaleyi alan Metropal firmasının ortağı Ömer Faruk Akbulut da aynı mecliste AKP üyesi olarak bulunuyor. Avukat olan Akbulut, İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanvekili görevini de yürütüyor. 
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