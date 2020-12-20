Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li belediyeden İBB’nin kreş projesine engel! /20 Aralık 2020 19:19

AKP’li belediyeden İBB’nin kreş projesine engel!

İBB'nin Başakşehir'e 5 yeni kreş açmak için ilçe belediyesinden yer tahsisi talep ettiğini, ancak bugüne kadar olumlu yanıt alamadığını ifade eden İBB CHP Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır, "Buradan Başakşehir Belediyesi'ni çocuklara ve annelere şikayet ediyorum” dedi.

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İBB'nin “150 mahalleye 150 kreş” sloganıyla başlattığı “Yuvamız İstanbul” projesi kapsamında, Başakşehir Belediyesi’nden kreş yapımı için ivedilikle 5 yer istediği ancak Başakşehir Belediyesi’nin iki kez yapılan bu talepe cevap bile verilmediği ortaya çıktı.

İBB Meclisi'nin aralık ayı toplantısında, AKP  Meclis Üyesi Ömer Faruk Ay, İBB’nin Başakşehir’de bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi Evi’ne bağlı Anne Çocuk Etkinlik Merkezi'nin kapı kilitlerinin değiştirildiğini sabah göreve gelen personelin içeri alınmadığını belirtti. Ay “Bu bina 12 Mart'ta yapılan Meclis toplantısında Başakşehir Belediyesi’ne tahsis edildi. İBB yönetiminin yapmak istediği hukuk gaspıdır. İBB yönetimi iki kez yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurdu. Her iki başvuru da olumsuz sonuçlandı. Anne ve çocuklar diyoruz, hizmet diyoruz bunun siyaseti olmaz. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi olmaz hizmet hizmettir. Mehmet Selim Kiraz’ın adını taşıyan bilgi evimizi  anne ve çocukların hizmetine sunmak için imkanlarımızı seferber ettik. Burada aynı anda onlarca anne ve çocuk eğitim alabilecek. Kadınlarımıza toplantı ve etkinlik imkanıda sunuyoruz” dedi.

İBB CHP Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır ise söz konusu yeri ziyaret ettiğini, çalışanlarla yaptığı görüşmeler sonucunda ise kapı kilitlerinin kırıldığına zorlandığına dair bir durumun olmadığını anlaşıldığını ifade etti.

Özbakır, “Ben Büyükşehir Belediyesi ile Başakşehirimizin zabıtalarının karşı karşıya getirilmesinden dolayı üzüntü duyuyorum. Bu ilk değil, Sazlıdere Baraj Havzası'na kaçak kurban kesim alanı yapılmak istenirken de ne yazık ki zabıtalarımız karşı karşıya getirildi" dedi.

‘ÇOĞUNLUĞUNUZA GÜVENEREK BİNALARA ÇÖREKLENMEYİN’

Özbakır, “İlgili yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetine ait bir bina. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 35 bin metrekare gayrimenkule buradaki çoğunluğunuza güvenerek çöreklendiniz. Yarın bir başka önerge verilsin İBB'nin Saraçhane’deki binasını da Fatih Belediyesi’ne verelim. Öle bir mantık yok arkadaşlar” diye konuştu.

‘TAKİYE YAPMAYIN ARKADAŞLAR’

İBB Yönetimi'nin, Başakşehir'e de ihtiyaç duyduğu 5 yeni kreşi yapmak istediğini anlatan CHP'li Özbakır, “Başakşehir Belediye Başkanımıza İBB’den giden iki tane yazı var. Bu yazıda ne yazıyor, İstanbul genelinde yürütülmekte olan kreş yerleri ile ilgili ivedilikle 5 alan yeri istiyor İBB. 150 mahalleye 150 kreş sözümüz var. Başakşehir Belediye yönetimi tenezzül bile etmiyor. Hani sizin çocuk sevginiz. Takiye yapmayın arkadaşlar. Başakşehirli çocuklara, annelere verdiğimiz sözü tutalım” diye tepki gösterdi.

‘ÇOCUKLARA VE ANNELERE ŞİKAYET EDİYORUM’

Konuşmasının sonrasında Özbakır, Başakşehir Belediyesi’ni şikayet etti. Özbakır “Başakşehirli çocuklara, Başakşehirli kadınlara Başakşehir Belediyesi’ni buradan şikayet ediyorum. İBB’nin talep ettiği 5 tane yeri acilen verin. Burada takiye yapıp İBB’ye ait yerlerin üzerinde çöreklenmeyin” dedi.
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