AKP’li belediyeden, Millet İttifakı’nın miting günü ve saatinde konser duyurusu

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Millet İttifak’ının yapacağı miting gününde Özcan Deniz konseri tertiplemesi dikkat çekti.



Millet İttifak’ı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Bursa’da, 11 Mayıs perşembe günü saat 17.00’da Gökdere Meydanı’nda miting yapacak.



AYNI GÜN VE SAATTE KONSER DUYURUSU YAPTI



Daha önce CHP’nin, miting günü Bursaray’ı kullanacak olan vatandaşların ulaşım ücreti teklifini reddeden AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, mitingin yapılacağı aynı gün ve saatte Merinos Park‘ta Özcan Deniz ve Derya Uluğ konserinin yapılacağını duyurması dikkat çekti.



“PARTİZANLIĞIN SON DÖNEMLERİNİ YAŞIYOR”



AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ’ın yapılan teklifi reddetmesi üzerine yazılı bir açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, “Korku dağları iyice sarmış durumda. AKP’li Büyükşehir Belediye yönetimi partizanlığının son dönemlerini yaşıyor” dedi.