Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li belediyeden provokatif afiş /20 Mayıs 2023 22:54

AKP’li belediyeden provokatif afiş

28 Mayıs seçimlerine yaklaşık 1 hafta kala AKP’li Nevşehir Belediyesi, panolara provokatif afişler astı. Afişlerde aynı zamanda seçimin gerçekleştirileceği 28 Mayıs 2023 tarihi yer aldı. Ayrıca “İyi düşün, doğru karar ver” ifadeleri kullanıldı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Nevşehir'de kentteki reklam panolarına provokatif afişler asıldı. AKP’li Nevşehir Belediyesi tarafından asılan afişlerde “YPG terör örgütü değildir” yazısı ve hemen yanında bir karekod yer aldı.

Afişlerde aynı zamanda seçimin gerçekleştirileceği 28 Mayıs 2023 tarihi yer aldı. Ayrıca “İyi düşün, doğru karar ver” ifadeleri kullanıldı.

AFİŞLERİ BELEDİYE İŞÇİLERİNE ASTIRDILAR

Ayrıca afişleri asan kişilerin üstündeki cekette “Nevşehir Belediyesi Turizm A.Ş. yazdığı görüldü.
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