AKP’li belediye, kumar mafyasının kara parasını mı aklandı?









BirGün'den Bahadır Özgür'üngöre, Balıkesir’de, belediye meclisinde AKP ve CHP’lileri sürekli karşı karşıya getiren, yerel basının gündeminden düşmeyen bir arsa ihalesinin arkasından şüphelibir hikâye çıktı. İş; KKTC’li bir kuyumcu, Ukrayna-Balıkesir arasındaki yasadışı forex ağı, online bahis sitesive Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) suç duyurusuna uzanıyor.Bir yıldır devam eden arsa tartışmasını kentin gündeminin dışına taşıyan gelişme, CHP’li meclis üyesi Ayhan Halil’in önceki gün meclis toplantısında Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a, “Araziyi alan firmanın Halil Falyalı ile bağlantısı var mı?” sorusu oldu. İddianın dayanağı, ihaleyi alan Money Golden Kuyumculuk’un sahibinin KKTC’de olması ve ihale için aniden kenttebelirmesi.Meselenin yakın zamanda öldürülen Falyalı ile bir ilgisi var mı bilmiyoruz. Ama arsayı alan kişinin içinde bulunduğu olaylar dizisi, şüpheli bir para trafiğine işaret ediyor. Nasıl mı?Hikâyenin en başına gidelim şimdi…AKP’li Balıkesir Belediyesi kentin en değerli yerlerinden birisi olan ve üzerinde lunapark bulunan 7 bin metrekare arsayı satma kararı aldı. 2020’deki ihaleyi 23,4 milyon lira bedelle BSY Yapı kazandı. CHP’liler konuyu mahkemeye taşıdılar. Ancak kısa süre sonra Başkan Yılmaz bedelin düşük olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğini açıkladı.Yeni ihale kararı 28 Aralık 2021’de meclisten geçirildi. Bu sefer satılacak alan 8 bin 270 metrekareye, muhammen bedel ise 49,6 milyon liraya yükseltildi. 26 Ocak 2022 günü yapılan ihaleye tek bir firma katıldı: Golden Money Kuyumculuk. Ve 52 milyon 50 bin liraya arsanın sahibi oldu. İşler bundan sonra karıştı işte.Golden Money’in sahibi Fedlan Kılıçaslan Girne’deydi ve KKTC vatandaşıydı. CHP, aniden ortaya çıkan kişiden ve son günlerdeülkenin gündemine oturan KKTC merkezli kara para trafiğinden şüphelenip, Belediye Başkanı’na “kara para mı aklanıyor?” imasında bulunuyordu. Herhangi bir yanıt gelmedi tabi ki. Peki, kimdi bu Kılıçaslan?KKTC kayıtlarında Golden Money Kuyumculuk diye bir şirket görünmüyor. 2019 yılında Kılıçaslan tarafından Balıkesir’de kuruldu. Fedlan Kılıçaslan’ın 2016’da online bahis oynanan BetExpres adlı siteyle ilişkisi olduğu görülüyor. Online bahis sitelerinin yüzlercesi bir anda kurulup ad değiştirebildiği için, Kılıçaslan’ın başka bağlantıları bulunuyor mu takip etmek zor. Fakat onun adına asıl rastlanan alan yasadışı forex işlemleri.Nitekim 29 Nisan 2021 tarihli SPK bülteninde, Fedlan Kılıçaslan hakkında yasadışı forex işlemlerini yönetme ve “uzmanfx” adlı internet sitesinin içerik sağlayıcısı olma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmış. Sertifikalarının tamamının sahte olduğu söz konusu site hakkındaki şikâyetler ve dolandırıcılık ihbarlarının sayısı ise bir hayli fazla.Siteye 19 Şubat 2019’da SPK tarafından da erişim engeli getirilmiş. SPK bülteninde başka isimler de dikkati çekiyor. Fedlan Kılıçaslan ile beraber dört kişi ve iki şirket hakkında dahasuç duyurusu var.Şirketlerden LLC Uzman Tranding kuruluş tarihi de 2019. Yani Golden Money’in açıldığı yıl. Fakat aynı adda bir şirket 1 Kasım 2018’de Ukrayna’nın Kiev kentinde kurulmuş. İnternet siteleri için altyapı hizmetifaaliyeti yürüttüğü belirtilen şirketi kuran kişi ise Fedlan Kılıçaslan görünüyor.SPK’nın tespitlerine göre, şirketlerin sahipleri “uzmanfx” sitesi üzerinden yapılan işlemlerde, şirketlerinin banka hesaplarını kullandırarak “izinsiz sermaye piyasası işlemlerine iştirak” suçunu işlediler. Dolayısıyla hepsi hakkında suç duyurusunda bulunulmuş.SPK’nın belgelerine ve şirketler arasındaki ilişkilere bakılırsa, Balıkesir’deki tartışmalı arsanın finansmanında kullanılan paranın, yasadışı forex işlemleri üzerinden elde edilmiş olma ihtimali bulunuyor. Belediye herhalde bu bilgileri dikkate alıp, ihaleyi yeniden değerlendirecektir.