Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li belediyenin yaptığı köprü açılmadan çöktü /16 Kasım 2020 19:42

AKP’li belediyenin yaptığı köprü açılmadan çöktü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 10 köyün ulaşımını sağlayacak olan köprü daha açılmadan çöktü. Bölgede incelemelerde bulunan CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Onur Bayburtlu, "Köprü açıldıktan sonra üstünde insanlar veya araçlar geçerken çökseydi, bunun hesabını kim verecekti?" diye konuştu.

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AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı Mart ayında ihale edildikten sonra Mayıs ayında yapımına başlanan ve 10 köyün ulaşımında kullanılacak olan Çalköy Köprüsü açılışı yapılmadan çökmesi tepki çekti. Sadece 2 yakasına konulan ayaklar üzerine oturtulan köprünün, orta kısmında taşıyıcı kolonların olmadığı ve dökülen betonun ağırlığına dayanamadığı için çöktüğü ileri sürüldü.

KENDİ AĞIRLIĞINI BİLE TAŞIYAMADI

Bölgede incelemelerde bulunan CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Onur Bayburtlu, köprünün 10 köyün ulaşımını sağlayacağını ve ayrıca Büyükşehir Belediyesine ait taş ocağının bağlantı yolu olduğu belirterek, “Viyadükler, köprüler önemli yerler. Buraların projelerini çizen ve yapanlar insanların bilgili ve tecrübeli olmaları gerekir. Ancak, günümüzde bu özelliklere pek değer verilmediği görülüyor.

Devletin parası boşa harcanırken, can ve mal kayıpları yaşanıyor. Bu köprü açılmadan kendi ağırlığını taşıyamadığı için çöktü. Ya köprü açıldıktan sonra üstünde insanlar veya araçlar geçerken çökseydi, bunun hesabını kim verecekti?” diyerek, köprüyü yapanlardan hesap sorulmasını ve oluşan devlet zararının karşılanmasını istedi. Bayburtlu, olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.



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