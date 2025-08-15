Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Birinci, CHP lideri Özgür Özel ile Murat Kapki’den şikâyetçi oldu /15 Ağustos 2025 00:32

AKP’li Birinci, CHP lideri Özgür Özel ile Murat Kapki’den şikâyetçi oldu

Kapki ifadesinin ardından Birinci'den şikâyetçi olurken, bu sırada Çağlayan Adliyesi'ne giden Birinci de Özgür Özel ve Kapki'den şikâyetçi oldu.

İBB soruşturması kapsamında daha önce üç kez “etkin pişmanlık”tan ifade veren ve hâlâ cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki, CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kendisine ve eski AKP’li Avukat Mücahit Birinci’ye başlattığı soruşturma kapsamından yeniden ifade verdi. Kapki ifadesinin ardından Birinci’den şikâyetçi olurken, bu sırada Çağlayan Adliyesi’ne giden Birinci de Özgür Özel ve Kapki’den şikâyetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği, İBB soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan üç kez ifade veren iş insanı Murat Kapki ile AKP’li avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşmeye ilişkin resen soruşturma başlattı.

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’unda tutuklu bulunan Kapki, Özel’in açıkladığı Kapki’nin el yazısıyla yazmış olduğu mektuptaki şikâyetler kapsamında yeniden ifade verdi, Birinci’den şikâyetçi oldu.

Birinci de Çağlayan Adliyesi’ne giderek Özel ve Kapki’den şikâyetçi oldu.
