AKP’li çete lideri uyuşturucu ve silahlarla yakalandı, serbest bırakıldı

Olay, İzmir’in Bornova ilçesinde yaşandı. Dijitalgaste.com’da yer alan habere göre Sadık Yıldırım isimli şahıs beraberindeki 18 kişi ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bornova Merkez Karakolu’na götürülen şahıslar, kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.













MEYDAN OKUDU, TEHDİTLER SAVURDU

Çete lideri olduğu öne sürülen AKP’li Sadık Yıldırım isimli şahıs, gözaltının ardından Instagram hesabından bir dizi paylaşım yaptı. Kelepçe ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Yıldırım, “Kim aldırdı lan bizi? 18 kişi yol gidiyoruz diye çete mi olduk? En fazla 1-2 saate çıkarım ben. İstediğiniz kadar uğraşın, hadi bakalım” ifadelerini kullandı.









Gözaltına alındığı sırada bir polis memuru ile tartıştığı öğrenilen Yıldırım, memurun ismini avucunun içine yazdı. Sosyal medya hesabından memurun ismini açıkça yayımlayan Yıldırım, “Bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur, şimdi yedim seni. Kalabalıkta yapılan artistliğin tenhada özrü olmaz” diyerek polisi tehdit etti. Yıldırım tepkilerin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarını kaldırdı.









Öte yandan Sadık Yıldırım’ın, AKP’nin kilit isimlerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Binali Yıldırım ile fotoğraflarının olduğu ortaya çıktı. Yıldırım’ın Bakan Soylu ile çekildiği fotoğrafa, “İki numaralı reis” notunu düştüğü görüldü. Binali Yıldırım ile çekildiği fotoğrafta ise “Binali beye düğün davetini kırmadığı ve gecemize renk kattığı için ayrıca müteşekkiriz” ifadesi yer aldı.







