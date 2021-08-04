Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li çete lideri uyuşturucu ve silahlarla yakalandı, serbest bırakıldı /04 Ağustos 2021 10:45

AKP’li çete lideri uyuşturucu ve silahlarla yakalandı, serbest bırakıldı

AKP’li suç örgütü lideri Sadık Yıldırım ve beraberindeki 18 şahıs, polis ekipleri tarafından İzmir’de gözaltına alındı. Yapılan aramada Yıldırım ve beraberindeki 18 kişinin üzerinden, 3 ruhsatlı ve 3 ruhsatsız silah, 2 uzun namlulu tüfek, 50 gr uyuşturucu madde ve 1 el bombası ele geçirildi. Kelepçeli fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, “En fazla 1-2 saate çıkarım ben istediğiniz kadar uğraşın.” diyerek, ismini de vererek bir polis memurunu tehdit etti. Ardından serbest bırakıldı. Şahsın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım’la fotoğrafları olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Olay, İzmir’in Bornova ilçesinde yaşandı. Dijitalgaste.com’da yer alan habere göre Sadık Yıldırım isimli şahıs beraberindeki 18 kişi ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bornova Merkez Karakolu’na götürülen şahıslar, kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.



MEYDAN OKUDU, TEHDİTLER SAVURDU

Çete lideri olduğu öne sürülen AKP’li Sadık Yıldırım isimli şahıs, gözaltının ardından Instagram hesabından bir dizi paylaşım yaptı. Kelepçe ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Yıldırım, “Kim aldırdı lan bizi? 18 kişi yol gidiyoruz diye çete mi olduk? En fazla 1-2 saate çıkarım ben. İstediğiniz kadar uğraşın, hadi bakalım” ifadelerini kullandı.



POLİS MEMURUNA ALENEN TEHDİT

Gözaltına alındığı sırada bir polis memuru ile tartıştığı öğrenilen Yıldırım, memurun ismini avucunun içine yazdı. Sosyal medya hesabından memurun ismini açıkça yayımlayan Yıldırım, “Bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur, şimdi yedim seni. Kalabalıkta yapılan artistliğin tenhada özrü olmaz” diyerek polisi tehdit etti. Yıldırım tepkilerin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarını kaldırdı.



AK PARTİNİN KİLİT İSİMLERİYLE BERABER

Öte yandan Sadık Yıldırım’ın, AKP’nin kilit isimlerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Binali Yıldırım ile fotoğraflarının olduğu ortaya çıktı. Yıldırım’ın Bakan Soylu ile çekildiği fotoğrafa, “İki numaralı reis” notunu düştüğü görüldü. Binali Yıldırım ile çekildiği fotoğrafta ise “Binali beye düğün davetini kırmadığı ve gecemize renk kattığı için ayrıca müteşekkiriz” ifadesi yer aldı.


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