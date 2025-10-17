Samanyolu Haber /Gündem / ‘AKP’li Cüneyd Zapsu için önce gözaltı kararı verildi sonra kaldırıldı’ /17 Ekim 2025 11:06

‘AKP’li Cüneyd Zapsu için önce gözaltı kararı verildi sonra kaldırıldı’

Gazeteci Barış Terkoğlu, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında AKP kurucularından iş insanı Cüneyd Zapsu hakkında 'yakalama kararı' çıkarıldığını sonra da yürütülen temasların ardıdan kararın kaldırıldığını ileri sürdü.

SHABER3.COM

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun aktardığına göre, Can Holding soruşturması kapsamında Cüneyd Zapsu hakkında ilk olarak yakalama kararı çıkarıldı. Terkoğlu, bu bilginin siyasi kaynaklarda da büyük yankı uyandırdığını söyledi:

“Bana gelen bilgi, yargı kaynaklarından gelen bilgi şu… Benim öğrendiğime göre yargı kaynaklarından Cüneyd Zapsu hakkında önce yakalama kararı çıkmış Can Holding soruşturmasında.”

Yakalama kararı çıktığı sırada yurt dışında olan Zapsu’nun, durumu öğrenince “Türkiye’nin siyaseten en yetkili isimleriyle” temasa geçtiği iddia edildi.



KARAR DAHA SONRA DEĞİŞTİRİLDİ

Terkoğlu, bu temasların ardından savcılığa bir geri dönüş gerçekleştiğini ve yakalama kararının kaldırıldığını öne sürdü:
“Bu yakalama kararı kaldırılmış. Cüneyd Zapsu bilgi veren neydi o? Tanık. Tanık olarak ifadesi alınması için davet edilmiş. Yani o anlamda bir o yakalama kararı şüpheli olabileceği belki yakalama kararı kaldırmış.”

Terkoğlu, bu olayın, iktidarın en merkezindeki isimlerden birinin örneği üzerinden, Türkiye’de yargının tuhaf haline bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Gazeteci Barış Terkoğlu, bu iddialarını teyit etmek için Cüneyd Zapsu’ya ulaşmaya çalıştığını ancak kendisinin bu konuda konuşmak istemediğini anladığını ekledi. Zapsu’dan bir cevap gelmesi halinde sonraki programda aktaracağını ifade etti.

Cüneyd Zapsu, AKP’nin kurucularından, MKYK üyeliği yapmış ve bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Batı arasında köprü rolü üstlenmiş önemli bir iş insanı olarak biliniyor.
