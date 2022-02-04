Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Elitaş Meclis kürsüsünde torpili savundu: Mümkünse... /04 Şubat 2022 17:53

AKP’li Elitaş Meclis kürsüsünde torpili savundu: Mümkünse...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP’li milletvekilleri Vahit Kiler ve Ekrem Çelebi’nin Van Müftülüğü’ne mülakata girecek yakınları için gönderdikleri torpil mektuplarını TBMM’ye taşıdı. Din görevlisi alımında torpil yapılmasına tepki gösteren Altay’a cevap veren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, söz konusu mektuplardaki ifadelerin bir talimat olarak değil, ‘Uygunsa, mümkünse’ şeklinde olduğunu savundu.

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AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin Van Müftülüğü’ne, mülakatlara girecek yakınları için gönderdiği mektuplar Meclis Genel Kurulu’nda da gündeme geldi.
 
‘HİÇ Mİ ALLAH KORKUNUZ YOK?’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, torpilin devletin kılcal damarlarına girdiğini söyledi, iki milletvekilinin müftülüğe yazdıkları yazıları okudu. Diyanet İşleri Başkanı’na seslenen Altay, “Bu torpil ilişkilerine din hizmetlerinde ne kadar göz yumacaksın? Hiç mi Allah’tan korkunuz yok? Din görevlisi seçeceğiz; müezzin, imam her neyse… Ya, burada torpil olabilir mi? Görevin gerektirdiği niteliklere kim daha çok sahipse o olur. Adalet Bakanına, İçişleri Bakanına yazıyorsunuz, yazın, lanet olsun. KPSS’de 1’inci olanı mülakatta eliyorsunuz ama Sayın Başkan, bu olmaz. Bu inandığımız, İslam inancının bütün değerlerini ters yüz eder. Böyle bir şey olamaz” dedi.

PES DEDİRTTİ

Altay’ın sözlerine AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş cevap verdi. Söz konusu yazıların bir talimat olarak değil sadece “Uygunsa, mümkünse” diye ifade edilen bir cümle olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Elitaş’a CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri alkışla ve gülerek tepki gösterdi.
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