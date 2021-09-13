AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın konuk olarak katıldığı ERK Haber'deki programa telefonla bağlandı.



Mehmet Sekmen, Kırkpınar'a, bazı eleştirileri üzerine “P****nk” diyerek küfür etti.



İYİ Partili ismin “Biliyoruz Kartal'dan nasıl geldiğinizi” demesi ile tansiyon arttı. Kırkpınar'ın “Sayın Sekmen haddini bil önce, adam gibi konuş” şeklindeki uyarısından sonra bu kez, Sekmen, “Nasıl geldim Kartal’dan P****nk” ifadesini kullandı.



İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, programda yaşananlara Mehmet Sekmen'i ve Erzurum Belediyesi'ni etiketleyerek “Siyasi görgüsüzlüğün doruk noktası!! KÜFÜR sahibine yakışır..” ifadeleriyle tepki gösterdi.