Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li eski bakan yaptırdığı kaçak villa yüzünden davalık oldu /19 Ekim 2021 10:55

AKP’li eski bakan yaptırdığı kaçak villa yüzünden davalık oldu

AKP’li Faruk Çelik’in oğlu adına kayıtlı villa için imar barışından yararlanmak istendi. Ancak Kestel Belediyesi, villanın kaçak olduğunu tespit edip mühürledi, ceza yazdı. Çelik olayı yargıya taşıdı

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AKP'li eski Bakan Faruk Çelik ile AKP'li Bursa Kestel Belediyesi arasındaki kaçak yapı kavgası mahkemeye taşındı. Belediye, bakanın oğlu Enes Çelik'e ait villanın tarım arazisi üzerine yapıldığını ve kaçak olduğunu bildirdi. Sel halinde burada yaşayanların hayati tehlike geçireceğinin altını çizen Kestel Belediyesi, yapının yıkılmasını istedi.

MÜHÜRLENDİ, 45 BİN LİRA CEZA
AKP'li Kestel Belediyesi, Enes Çelik'in yaptırdığı villayı ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle 4 Ağustos 2021 tarihinde mühürledi. Villaya, encümen tarafından da 45 bin 649 lira idari para cezası verildi.



İPTALİNİ İSTEDİ, DAVA AÇTI
Bakanın oğlu Enes Çelik, belediyenin verdiği ceza ile mühürleme işlemine karşı İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Kestel Belediyesi, Bursa 4. İdare Mahkemesi'ne gönderdiği savunmasında kaçak villanın tarım alanı üzerine yapıldığını ve mevzuata uygun hale getirilmesi için 30 gün süre verildiğini bildirdi.

KAÇAK YAPI SELDE ZARAR GÖRÜR
Villanın olduğu bölgede yaşanan sele dikkat çekilerek, “Herhangi bir statik testi olmayan bir yapının can ve mal emniyetini tehdit ettiği açıktır. İlçemiz sınırları içerisindeki Dudaklı Mahallemizde haziran ayı içerisinde meydana gelen sel sebebiyle bir kaçak yapıda beş vatandaşımız vefat etmiştir. Bu olay bile başlı başına kaçak yapıların can ve mal emniyetini ne şekilde tehdit ettiğinin açık bir göstergesidir” denildi.

KAÇAK YAPI ÜZERİNDEN SİYASİ KAVGA
AKP kulislerinde, kaçak villa üzerinden Bursa'da ‘siyasi kavga' yürütüldüğü yorumları yapılıyor. Eski Bakan Faruk Çelik'in yeniden bakan olacağı bir süredir konuşuluyor. Kestel Belediyesi'nin, mevcut vekillerden birine yakın olduğunu hatırlatan AKP'li bir isim, “Çelik'i yıpratmak için oğlunun villası malzeme yapılıyor. Bunu yaptıran da eski bir bakan. Parti içinde hizipleşme ve ekip kavgası bu tür olaylara neden oluyor” dedi.

VEKİLLERİ AĞIRLADI
Villa oğul Enes Çelik'in üzerine kayıtlı. Ancak eski Bakan Çelik de burayı kullanıyor. Şehir dışından gelen siyasetçi arkadaşlarını bu villada ağırlıyor.

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