AKP’li eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, ‘cumhurbaşkanına hakaretten’ tutuklandı!

Hüseyin Kocabıyık, hukuksuz operasyonlarıyla bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik başlattığı operasyonda tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermesinin ardından AKP’den ihraç edilmişti. Kocabıyık, o dönem yaptığı paylaşımda, “Recep Tayyip Erdoğan… geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!” ifadelerini kullanmıştı.





Tutuklama kararının ardından açıklama yapan eski AKP’li vekil Kocabıyık “Beni kimse cezaevine atarak susturamaz. Bu ülkede Anayasa’yı tanımayan hakimler ve savcılar var. Biz anayasal ve demokratik hukuk devleti için ülkemiz ve milletimiz için eskisinden daha fazla mücadele edeceğiz. Ben zaten tutuklanmazsam daha kötüydü. Bu benim için nişane.” dedi.



Kocabıyık, Cumhuriyet’e verdiği röportajda iktidar içindeki menfaat ilişkilerini, yargı müdahalelerini ve Türkiye’deki demokratik erozyonu anlattı. “Herkes devletle menfaat ilişkisine sokuldu, susturmanın yöntemi çıkar sağlamak oldu” diyen Kocabıyık, “Bana da verdiler, eşimi vali yaptılar. Sonra itiraz ettim diye geri aldılar. Sistem böyle kuruldu” dedi.

En son Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’e konuşan Hüseyin Kocabıyık, “AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp ‘Seni nasıl ayağından çiviledik’ diye espri yapmıştı. Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar” demişti.Erdoğan’ı ‘darbeyle’ suçlamıştıHüseyin Kocabıyık, aynı röportajda, “İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından “Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok” ifadelerini kullandınız. Neden “darbe” dediniz?” sorusuna şöyle cevap veriyor: “28 Şubat’ta Tayyip Erdoğan’a yapılan nasıl bir tür darbeyse Ekrem İmamoğlu’na yapılan da darbedir. Bakın size anlatayım: Demokrasilerde kurallar, partiler, rekabet, tartışma, müzakere, sandık vardır ve tüm bu unsurların üzerinde kaynağını milletten alan rıza ve meşruiyet şartı vardır. Siz demokratik rekabette eşitlik, dürüstlük, meşru, teamüllere uygun siyasi mücadele yöntemlerini bir tarafa bırakır da rakibinizi elinizdeki devlet gücünü, kontrol ettiğiniz yargı gücünü devreye sokarak etkisiz hale getirmeye çalışırsanız bunun adı darbedir. Darbeler sadece militarist güçlerle yapılmaz. Modern dünyada böyle de yapılıyor. 1998’de Tayyip Bey’e yapılan da darbeydi ve bunun adını bizzat o darbeyi yapanlar “Postmodern darbe” diye koymadılar mı…”