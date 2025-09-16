AKP’li eski vekil Kocabıyık’tan sert çıkış: ‘Hak, hukuk, adalet sınavından sınıfta kaldılar’

AKP eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, muhalif parti belediyelerin AKP’ye katılmalarını eleşetirerek, “Centilmenliğin hiçbir kuralına uymuyorlar, artık işi yüzsüzlüğe vurdular” dedi.



AKP eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediye devir süreçlerindeki tutuma tepki gösterdi. Kocabıyık, “Merak ediyorum, şu bizim AK Partililer bu belediye el değiştirmelerinden hiç rahatsızlık duymuyorlar mı? Hayır duymuyorlar! Çünkü hak hukuk adalet ve karakter sınavından çoktandır sınıfta kaldılar” ifadelerini kullandı.



Kocabıyık, sürecin “yüzsüzlük” olarak nitelendirilebileceğini belirterek, “Tarih bu zümre ile ilgili ne yazacak, çok merak ediyorum” sözleriyle eleştirisini sürdürdü.