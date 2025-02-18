AKP’li gençler AKP’lilerin hışmına uğradı! Paylaştıklarına bin pişman oldular!

AKP’Lİ GENÇLER PARTİLİLERİN HIŞMINA UĞRADI





AKP Kırşehir Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler AKP’lilerin büyük tepkisini çekti. Söz konusu paylaşımlarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce sokak köpekleri ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar ve konuyla ilgili 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe konulan Hayvan Yasası hatırlatılarak AKP Kırşehir Gençlik Kolları, AKP'li sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edilmeye başlandı.













Söz konusu paylaşımlarda B. M. isimli kullanıcı, ''Sana dünya lideri diyoruz ama daha AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları'na sözün geçmiyor reis'' sözlerine yer verirken, Aslı N. isimlik kullanıcı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketlediği paylaşımında, ''Ak gençlik kırşehir, çocukları köpek tarafından saldırıya uğramış ailelere mi kafa tutuyor? Yoksa devletin kanunlarına mı? Parti Başkanınız, Cumhurbaşkanımız, ' Toplayın diyor, duyuyor musunuz?' Çocuklar ölmesin diyor, anlıyor musunuz??'' ifadelerini kullandı.

Yoğun kar yağışının ardından Kırşehir kent merkezinin çevresinde bulunan kırsal alanda yaşayan sokak köpekleri için AKP Kırşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından kırsal alanlara köpek maması bırakıldı. Etkinlik AKP Gençlik Kolları Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda araziye mama bırakma görüntülerine yer verilerek, ''AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları olarak, soğuk kış günlerinde sessiz dostlarımızı unutmadık. Şehrimizin farklı noktalarına mama bırakarak can dostlarımıza destek olduk'' ifadelerine yer verildi.Yavuzhan016 rumuzlu bir kullanıcı '' Siz hasta mısınız? Can dost ne? Ne ara bu kadar milletten koptunuz olum siz, Kırşehir gençlik kollarısınız siz, kendinizi Norveçte falan mı sanıyorsunuz? '' derken, Önkuzu rumuzlu bir başka kullanıcı ise '' Reise artık gençlik kolları bile karşı geliyor yazıklar olsun Kırşehir gençlik kolları, Reis ne diyor siz napıyorsunuz?'' sözleriyle Kırşehir AKP Gençlik Kolları'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti.Aliye Parlak isimli bir kullanıcı da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, ''Siz hayırdır? AK Parti'nin kurucusu ve ülkemizin lideri Recep Tayyip Erdoğan 'köpekler sokaklardan toplanacak' demişken, siz 'hayır biz köpekleri besleyip, çoğaltacağız' deme cüretini nasıl gösteriyorsunuz Kırşehir gençlik kolları ?!!! Siz kimsiniz!!!'' sözlerine yer verirken Çetin Kaya Koç isimli yüksek takipçiye sahip bir başka kullanıcı ise ''14 Şubat 2025'de AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları kanunu ihlal ediyor'' ifadelerini kullandı.AKP’lilerden gelen tepkiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a edilen şikayetlerin ardından AKP Kırşehir Gençlik Kolları, sokak hayvanlarına mama bıraktıkları anlara dair fotoğrafların yer aldığı paylaşımı sildi.