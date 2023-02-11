AKP’li iş adamının otelinin enkazından çıkarılan ölü sayısı 60’ı aştı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan iki depremde can kaybı giderek artıyor.





11 Şubat saat 17.00 itibarıyla resmi açıklamalara göre can kaybı 21 bini, yaralı sayısı da 80 bini aşarken 11 bin 302 bina için de “yıkıldı” ihbarı yapıldı.





Yıkılan binlerce binadan biri de Adıyaman’ın merkezindeki Hacıömer Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki Grand İsias Otel binası oldu.









35 KİŞİLİK KIBRISLI KAFİLEDEN KURTULAN OLMADI

Depreme söz konusu binadan yakalanan 35 kişilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kafilesinden kurtulan olmadı.





Ortaokullar arası müsabakalar için kentte bulunurken depreme yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji yıldız kız ve erkek voleybol takımlarından 24 öğrenci, 5 öğretmen

ve 6 veli yaşamını yitirdi.





KKTC Başbakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Türkiye’deki depremde 11 Şubat itibarıyla 35’i Adıyaman’da olmak üzere toplam 48 KKTC vatandaşının hayatını

kaybettiği belirtildi.





REHBER KAFİLESİNDEN 28 CAN KAYBI VAR

Depreme otelde yakalanan kafile ise turist rehberi kafilesi oldu.





Turist Rehberleri Birliği’nin (TUREB) uygulama eğitimi kapsamında Adıyaman’a giden 43 kişilik ekipten şu ana kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin dördünün rehber adayı, 23’ünün rehber, birinin ise kaptan şoför olduğu belirtildi. Kafileden 12 kişinin sağ olarak çıkarıldığı öğrenilirken, 3 kişinin durumu ise henüz netlik kazanmadı.





Depremin ardından Adıyaman’a giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, deprem sırasında otelde 100’ün üzerinde insan bulunduğuna dair duyum aldıklarını ancak ellerinde net bir sayı olmadığını belirtti.





Otelin deprem öncesinde Emniyet’e gerekli bildirimi yapmadığı için otelde deprem sırasında kaç kişinin bulunduğunun bilinmediği belirtiliyor.









OTELİN SAHİPLERİ AKP’Lİ

10 katlı otelin sahibi Bozkurt ailesi, Adıyaman’da AKP’ye yakınlıkları ile biliniyor.





Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre, otelin bağlı bulunduğu İsias Otelcilik Turizm ve Taşımacılık İnşaat Ticaret Sanayi Anonim şirketinde büyük ortak konumunda Mehmet Fatih Bozkurt bulunuyor.





Mehmet Fatih Bozkurt, 2014-2019 yılları arasında AKP’den Adıyaman Belediye Meclisi Üyesi olarak görev yaptı.





Şirketin yönetim kurulu üyesi olan ve kentte “otelin sahibi” olarak bilinen Ahmet Bozkurt da AKP’ye açık destek veren bir isim. Ahmet Bozkur, ağabeyi Mahmut Bozkurt’un 2018’deki seçimde İYİ Parti’den milletvekili adayı olması üzerine İsias Otel binasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pankartını asarak medyanın gündemine gelmişti.





Ahmet Bozkurt, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve AKP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in yaptığı ziyaret sırasında “AK Parti davası, ülke davasıdır, biz bu davaya destek veriyoruz. Ailece AK Parti'nin yanındayız” demişti.





Söz konusu ziyaretle ilgili AKP’li milletvekili Fırat da Fırat ise, “Ahmet bey ilimizin değerli işadamlarımızdan birisidir. Siyasi tecrübesi ve ilimizde yapmış olduğu yatırımlarla Adıyaman halkının sevgisini kazanmış biridir. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçim öncesi sahibi olduğu İSİAS Otel binasına sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın pankartını astırarak destek vermiştir. Ziyaretimiz esnasında AK Parti ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” demişti.





Ahmet Bozkurt’un ayrıca Adıyaman TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu da ortaya çıktı. TÜGVA, Erdoğan ailesine ve hükümete yakın derneklerden biri olarak da biliniyor.





Otelin ortaklarından bir diğer aile üyesi Efe Bozkurt da AKP Gençlik Kolları Ekonomi ve Mali İşler Komisyonu Üyesi olarak partide görev yapmıştı.











