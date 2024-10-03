Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP’li isim, Mehmet Şimşek’i 'borsa' diyerek uyardı /03 Ekim 2024 21:39

AKP’li isim, Mehmet Şimşek’i 'borsa' diyerek uyardı

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i, borsadaki spekülatörlere karşı uyararak "Borsada iyi şeyler olmuyor" dedi.

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AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkındaki düşüncelerini ve Şimşek'e yönelik "borsa" uyarısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tayyar, Bakan Şimşek'in, kirli ilişkilerden uzak kalmayı başarmış namuslu siyasetçilerden biri olduğuna dikkat çekerek "Aslında klasik manada siyasetçi bile sayılmaz, teknokrat yönü daha ön plandadır" dedi.

Borsadaki spekülatörlere dikkat çekerek Şimşek'e uyarılarda da bulunan Tayyar, "Küçük yatırımcıyı ‘sıfır faizli halk kredisi kaynağı’ olan gören spekülatörlerin tezgahını bozun. Borsada iyi şeyler olmuyor." ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Mehmet Şimşek bakanı iyi tanırım, Gaziantep’te birlikte siyaset yaptık. Ekonominin direksiyonuna geçtikten sonra çok pozitif işler yaptı, kur koruma garabetine son verdi her şeyden önce.

Ciddi mesafe alındı. Uyguladığı ekonomi politikalarına yönelik en büyük eleştirim, özellikle sosyal yönünün zayıf olmasıdır. Başka eleştiriler de var.

Fakat şunu söyleyim; devasa bütçe yönetip adını akçalı, kirli ilişkilerden uzak tutmayı başarmış namuslu siyasetçilerdendir. Aslında klasik manada siyasetçi bile sayılmaz, teknokrat yönü daha ön plandadır.

Ahlaklıdır, dürüsttür. Biliyoruz ki iyi olmak yetmez, kötüden de uzak durmak gerekir. Hal, sirayet eder. Sayın bakanım, lütfen şu borsaya bir el atın.

Küçük yatırımcıyı ‘sıfır faizli halk kredisi kaynağı’ olan gören spekülatörlerin tezgahını bozun. Borsada iyi şeyler olmuyor."
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