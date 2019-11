AKP’li isimden Burhan Kuzu hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusu!

AKP Esenler Eski Belediye Meclis Üyesi, AKP’li Burhan Kuzu hakkında ‘dolandırıcılıktan’ suç duyurusunda bulundu. Kuzu’nun yüksek kâr payı vaadiyle para topladığı iddia edildi.





TOPLADIĞI PARALARI ÖDEMEMİŞ

AKP Esenler Eski Belediye Meclis Üyesi, AKP’li Burhan Kuzu hakkında ‘dolandırıcılıktan’ suç duyurusunda bulundu. AKP Esenler Eski Belediye Meclis Üyesi Mustafa Atılgan, “Burhan Kuzu, Kaddafi’nin paralarını Türkiye’ye getireceğim diye çocuğumu kandırdı. Kaddafı’nın 760 milyon dolarını Türkiye’ye getireceğim diyen Kuzu, parayı getiremedi ve topladığı paraları geri ödemeyince fatura aileme ve oğluma kesildi. Bu olayı yargıya taşıdım” dedi.





BURHAN KUZU HESAP VERMELİ

7-24esenlerhaberleri.com’un haberine göre, Atılgan olayla ilgili şu bilgileri verdi: “Partimizin üst düzey yöneticilerinden ve çok saygı duyduğumuz Burhan Kuzu hocamız siyasi büyüğümüzdür ama 18 yaşına yeni girmiş oğluma eski para ile 1,5 trilyon lirayı nasıl ve neden teslim ettiğinin hesabını vermeli”





KUZU 1’E 10 VAAT ETMİŞ

Burhan Kuzu’nun “Kaddafi’nin parasını Türkiye’ye getireceğim” diyerek yurt dışında bazı bankalarda hesap numarası açarak insanlardan para toplattığını öne süren Atılgan, “Bu bankalara veya şahıslara para yatırmasını isteyen Sayın Kuzu, yatırdıkları paraların karşılığında 1’e 10 vereceğim dedi ve benim oğlumu bu işlerle ilgilenmesi için görevlendirdi” dedi.





DEKONTLAR BİZDE MEVCUT

Oğlunun her gün Burhan Kuzu’nun yönlendirmesiyle gelen kişilerin paralarını yurt dışında bulunan kişilere kimlik bilgilerine göre döviz olarak yatırdığını söyleyen Atılgan, “Bu kişilere talimatı veren ve oğluma her yatırılan paraya bire on vereceğim diyen Burhan Kuzu. Yatırılan paraların hepsinin dekontları bizde olduğu gibi ve saygın bir hukuk bürosunda da var. Ben bu gelişen olayı için dava açılması için şikayette bulundum” dedi.





KİME VERDİYSENİZ ONDAN ALIN

Para yatıranların anaparalarını alamayacaklarını anlayınca Burhan Kuzu’dan paralarını istemeye gittiklerini söyleyen Atılgan, “Kuzu “bana ne” diyor “gidin kime para verdiyseniz ondan alın” diyor. Ayni kişiler bu sefer oğluma geliyorlar, “verilen paralar çok yüksek, nereden ödeyeceğiz, sizleri oğluma yönlendiren Sayın Kuzu” diyoruz ama bu kişiler oğlumu alıyor ölesiye dövüyorlar, kırılmadık yer bırakmıyorlar” dedi.





ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞ

Tehditler aldığını, ailesinin huzursuz olduğunu söyleyen Atılgan, “Elimde ne varsa verdim, halen daha veriyorum. Ablamın dairesini sattım ve elimde avucumda ne varsa verdim. Bana davayı geri çekmezsen seni öldüreceğiz diyorlar. Ben sözlü değil belgeli konuşuyorum ve elimdeki banka dekontları, Kuzu’nun mesajları avukatlık bürosunda olduğu gibi bende dosyalanmış vaziyette. Araştırılınca işin içinde kimlerin olduğunu göreceksiniz” dedi.