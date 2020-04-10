Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li isimden çirkin İmamoğlu paylaşımı! /10 Nisan 2020 20:22

AKP’li isimden çirkin İmamoğlu paylaşımı!

Ekrem İmamoğlu’na, e-posta göndererek 'Senin kanını akıtır sana içiririm' şeklinde ağır tehditlerde bulunan Tuna G. mahkemece tutuklanmıştı. Bu kararın ardından AKP Antalya İl Başkan Yardımcısı ve İHH İl Başkan Yardımcısı Kasım Birol Yılgın Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Yılgın mesajında “Bu solculara 'Senin kanını içerim' demeyin, 'Senin rakını içerim' deyin. Bakın ne kadar etkili oluyor” yazdı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun e-posta adresine 27 Mart’ta “Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm” yazılı mesaj gönderen Tuna G., İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Hakimlik sorgusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun e-posta adresine tehdit içeren yazıyı kendisinin gönderdiğini kabul eden Tuna G., “Herhangi bir pişmanlığım yoktur” demişti.

ÇİRKİN PAYLAŞIMA TEPKİ

Yaşananların ardından AKP Antalya İl Başkan Yardımcısı ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) İl Başkan Yardımcısı Kasım Birol Yılgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı.

Yılgın, Twitter hesabından önce “Bunları kudurtan var ya. Türkiye'nin İMF'ye muhtaç olması değil. RTE’ye muhtaç olması” diye yazdı.Yılgın  daha sonra da “Bu solculara ‘Senin kanını içerim’ demeyin, ‘Senin rakını içerim’ deyin. Bakın ne kadar etkili oluyor” mesajını paylaştı.

PAYLAŞIMINA MELİH GÖKÇEK’İ ETİKETLEDİ

Yılgın’ın, paylaşımına AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, görevinden istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, parti yöneticileri ve iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecileri etiketlemesi ise dikkat çekti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’li isimden çirkin İmamoğlu paylaşımı! Sonraki Haber >>

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:27:10