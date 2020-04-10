AKP’li isimden çirkin İmamoğlu paylaşımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun e-posta adresine 27 Mart’ta “Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm” yazılı mesaj gönderen Tuna G., İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.







Hakimlik sorgusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun e-posta adresine tehdit içeren yazıyı kendisinin gönderdiğini kabul eden Tuna G., “Herhangi bir pişmanlığım yoktur” demişti.





ÇİRKİN PAYLAŞIMA TEPKİ





Yaşananların ardından AKP Antalya İl Başkan Yardımcısı ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) İl Başkan Yardımcısı Kasım Birol Yılgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı.





Yılgın, Twitter hesabından önce “Bunları kudurtan var ya. Türkiye'nin İMF'ye muhtaç olması değil. RTE’ye muhtaç olması” diye yazdı.Yılgın daha sonra da “Bu solculara ‘Senin kanını içerim’ demeyin, ‘Senin rakını içerim’ deyin. Bakın ne kadar etkili oluyor” mesajını paylaştı.





PAYLAŞIMINA MELİH GÖKÇEK’İ ETİKETLEDİ





Yılgın’ın, paylaşımına AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, görevinden istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, parti yöneticileri ve iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecileri etiketlemesi ise dikkat çekti.



