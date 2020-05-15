Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Külünk, sosyal medyadan İBB’yi eleştirirken baltayı taşa vurdu /15 Mayıs 2020 05:26

AKP’li Külünk, sosyal medyadan İBB’yi eleştirirken baltayı taşa vurdu

AKP’li eski vekil Metin Külünk, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda İBB’yi eleştirmek isterken komik duruma düştü.

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Metin Külünk, resmi twitter hesabından Marmaray’daki yolcu yoğunluğuna dikkat çeken bir video paylaşarak “Burası İstanbul/Marmaray Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır!” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef gösteren paylaşımlarına devam eden Külünk, “İBB şu an çalışmıyor” ve “Resmen ölüme yolculuk gibi bir yolculuk” sözleriyle eleştirdi.  

 
İBB Beyaz Masa’nın verdiği cevapla şok olan Metin Külünk, İBB’yi eleştirmek isterken AKP’yi eleştirdiğini fark edince çark etti. Külünk’e verilen cevapta Marmaray’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı TCDD tarafından işletildiği ve şikâyetin ilgili kuruma yapılması gerektiği hatırlatıldı.   


AKP’li Külünk paylaşımında, “Burası İstanbul/Marmaray. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır! Kamu ve yerel yöneticilerin çok başarılı yönetilen bir süreçte sorumluluklarının daha da farkında olarak ve tehlikenin henüz geçmediğini unutmadan hükümetimizin titizliğine ayak uydurmaları gerekmektedir” diye yazdı. 

 Külünk’ün Twitter hesabından yayınlanan görüntüleri çeken kişi, videoda “Görüyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an çalışmıyor. Görmüş olduğunuz herkes şu an risk altında. Resmen ölüme yolculuk gibi bir yolculuk var şu anda. İnsanlar burada üst üste, sosyal mesafe diye bir şey yok. Belediyeciliği bu kadar kötü yapan, bu kadar kötü yönetimin içerisinde olduğunu görüyorsunuz.” gibi ifadeler kullandı.  

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