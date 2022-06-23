Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Kurtulmuş ‘asgari ücrete yüzde 40 zam yapılacak’ dedi sonra kendini düzeltti /23 Haziran 2022 10:33

AKP’li Kurtulmuş ‘asgari ücrete yüzde 40 zam yapılacak’ dedi sonra kendini düzeltti

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erdoğan yerine yüzde 40'lık zam müjdesini açıkladı. Ancak daha sonra açıklamasını düzeltti

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AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş Temmuz ayında memur ve işçi emeklilerine yüzde 40’a asgari ücrete de aynı zam yapılacağını söyledi. Kurtulmuş daha sonra sözlerinin sadece emeklilerle ilgili olduğunu söyleyerek zammın asgari ücreti kapsamadığı söyledi.

Habertürk TV’de katıldığı programda emekli ve asgari ücrete yapılacak zam hakkında konuşan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40’lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var.” dedi.
 
Memur ve işçi emeklilerine Temmuz ayında yüzde 40 iyileştirme yapılacağının sinyalini veren Kurtulmuş, ifadelerinin yanlış anlaşılması üzerine sözlerine açıklık getirdi. Yüzde 40 zammın işçi ve memur emeklileri için düşünüldüğünü söyleyen Kurtulmuş, “Asgari ücretle ilgili bakanlığın önünde farklı seçenekler var, bunlardan birine karar verilir ve uygulanır. Söylediğimiz memur ve işçi emeklileriyle ilgili düzenleme hakkındadır.” dedi.
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